Forghieri: "Enzo Ferrari, Vettel sürecini daha farklı yönetirdi"

Ferrari, geçtiğimiz aylarda hiç beklenmedik bir şekilde sene sonunda şampiyon Vettel ile yollarını ayıracağını, ardından Carlos Sainz ile yarışacağını duyurmuştu.

Ferrari'nin daha öncesindeki açıklamalarında önceliğinin Vettel olduğunu söyleyip, henüz sezon başlamadan böyle bir açıklama yapması eleştirilere maruz kalmasına neden olmuştu. Bu duyurudan önce Ferrari'nin Vettel'e çok düşük maaş teklif ettiği ve Vettel'in bunu kabul etmediği iddia edilse de, Vettel'in daha sonraki açıklamaları takımın doğrudan kendisine devam etmeyeceklerini telefondan söylediği yönünde oldu.

Quotidiano'ya konuşan Forghieri, "Enzo Ferrari'yi rahatsız etmek istemem çünkü onu gerçekten tanıyorum ve o, belki de hiç başaramayacağı şeyler elde etti. Ancak onun Sebastian ayrılığını farklı bir şekilde yöneteceğinden eminim. Seb, daha saygılı bir muameleyi hak ediyordu."

"Ferrari Leclerc'e bu kadar kısa sürede bu kadar fazla sorumluluk vermemeliydi." dedi.

Foghieri ayrıca, pandemi dönemine rağmen Ferrari'de maddi sıkıntı olduğunu düşünmediğini ve teknik kadronun güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Forghieri, "Maranello'da para konusunda sıkıntı yok. Ferrari'nin teknik kadrosunu güçlendirmek zorunda olduğundan eminim. Binotto'nun bu konuda çok zorlu bir görevi var, kendi deneyimlerimden bunu biliyorum!"

"Takım patronu olmak gerçekten çok zor. Baskı çok büyük oluyor ve Ferrari asla yanlışları affetmez."

"Binotto, doğru pozisyonlar için doğru insanları görevlendirmek zorunda. Şu anda bu konuda eksik var." dedi.