Ford'un dönüşü, elektrikli araç hamlesinin bir parçası olacak

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Formula 1, 2026 yılı için hibridizasyona daha fazla odaklanan yeni güç ünitesi düzenlemeleri getirecek.

Yeni üreticileri çekmek amacıyla MGU-H'nin kaldırılmasıyla bu sistem de basitleştirildi.

Ford, Red Bull Powertrains biriminin marka haklarını etkin bir şekilde almış olsa da, bu yüzeysel bir ilişki olmayacak.

Bununla birlikte, Amerikan devi için birincil motivasyon kaynağı pazarlamadır ve programın finansmanı yarıştan ziyade pazarlamadan gelmektedir -dolayısıyla diğer yarış programları üzerinde herhangi bir etkisi yoktur.

March Rushbrook F1'in, elektrikli araç mesajını genişletmek için daha iyi bir platform olarak görüldüğünü açıkladı.

Rushbrook, Formula E ve Extreme E'ye atıfta bulunarak "Evet, dışarıda bazı tam elektrikli kategoriler var -bu noktada aralarından seçim yapabileceğiniz çok fazla şey yok."

"Çoğunun teknolojik zorlukları yok, bunlar kullanabilecekleri özel bileşenlere veya teknolojiyi geliştirebileceğiniz sınırlı alanlara dayanıyor."

"Ancak Formula 1'in sahip olduğu izleyici kitlesine sahip değiller."

"Dolayısıyla, 2026 ila 2030 düzenlemelerindeki artan elektrifikasyon unsuruyla ve gücün %50'sinin elektrikli motordan gelmesiyle birlikte; bu güç seviyesinde batarya hücrelerinin güç sağlamak için ihtiyaç duyacağı süreler ve hem akımın hem de sıcaklıkların yönetilmesiyle birlikte burada önemli bir öğrenme olduğuna inanıyoruz."

Red Bull Ford Powertrains logo Fotoğraf: Red Bull Racing

"Dolayısıyla, teknik öğrenmenin yanı sıra daha geniş ve çeşitli bir taraftar kitlesine daha doğrudan ulaşabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Bu, Ford'un F1'e dönüşü için önemli bir motivasyon olsa da, güç ünitesinin sadece hibrit yönüyle sınırlı kalmayacak.

Markanın Milton Keynes üssünde Red Bull ile birlikte çalışan mühendisleri olacak. Bu mühendislerin motorun geliştirilmesinin tüm yönlerine katkıda bulunmasını bekleniyor.

Rushbrook, "Bizim için en büyük vurgu elektrikli unsur üzerinde, ancak içten yanmalı motor kısmına tasarımcılarla modelleme ve bazı test tesisleriyle verimlilik konusunda katkıda bulunma fırsatımız da var".

"Yani kesinlikle işbirliği ve paylaşımlar olacak."

"Güç aktarma organları için Red Bull ile ortaklık yapıyoruz, bunu verimli bir şekilde yapmak için onların ve bizim kaynaklarımızı kullanmak ortak bir çaba."

"Yani bu faturayı kesinlikle tek başımıza ödemiyoruz. Ancak bu, kurumsal bir bütçeden sorumlu bir şekilde yapmak için harcanan kaynakları ve dolarları birleştiren; aynı zamanda bunları, katkıda bulunabileceğimize inandığımız ve araçlarımıza geri getirebileceğimiz alanlarda harcamayı hedefleyen verimli bir ortaklıktır." dedi.