Ford, Red Bull'un neden 2026 için avantajı olduğuna inanıyor?

Amerikan otomobil devi, 2026 düzenlemelerine yönelik yeni bir motor hazırlıyor ve bunun için Red Bull Powertrains ile işbirliği yapıyor.

Red Bull'un tarihinde ilk kez kendi güç ünitesini üretmesini sağlayacak olan bu iddialı plan, eğer doğru şeyler yapılmazsa tüm taraftarlar için büyük bir risk teşkil ediyor olacak.

Red Bull takım patronu Christian Horner, şu ana kadar performans hedeflerini tutturmuş olsalar da, ana rakiplerine kıyasla deneyim eksikliğini telafi etmelerinin mümkün olmadığını söylemişti.

“Ferrari'ye karşı 70 yıllık bir dezavantaja sahip olduğumuz dik bir öğrenme eğrisindeyiz fakat harika bir insan grubumuz var."

Red Bull'un motor partneri Ford, şu anda Red Bull ile büyük bir öğrenme sürecinde olduklarını kabul ediyor fakat işlerin ele alınış biçiminden bazı olumlu yönler de görüyor.

Ford'un motor sporları direktörü Mark Rushbrook, ne kadar zorlu bir süreç beklediğini şu sözlerle ifade etti: “Formula 1 böyledir, her zaman zorludur."

“İşleyen bir sistem sayesinde mesela Ferrari'nin gerekli bilgi birikimine, gerekli insanlara ve tüm bu deneyime sahip olduğu kesinlikle doğru."

"Yani evet, bu konuda bir avantaja sahip olabilirler."

“Fakat yine de avantajlı olduğumuz noktalardan birinin, güç ünitesi üzerinde çalışan ekibimizin sadece 2026 güç ünitesi üzerinde çalışıyor olması olduğunu söyleyebilirim"

"Mevcut güç üniteleri üzerinde çalışmıyorlar.”

Jim Farley, CEO of Ford, Mark Rushbrook, Ford and Red Bull Racing Team Principal Christian Horner Photo by: Red Bull Content Pool

Rushbrook, Horner'ın motor projesinin hedefe ulaştığına ilişkin son yorumlarını da yineledi.

“Her programın başında belirli hedefler ve dönüm noktaları belirlersiniz. Biz de şu anda kendi hedeflerimize ve dönüm noktalarımıza ulaşıyoruz."

“Ancak Formula 1'deki tempo, içinde bulunduğumuz diğer motor sporları kategorilerinden çok daha hızlı. Gelişim savaşı başlangıçtan 2030'a kadar tam gaz devam edecek."

Red Bull motorunun olması gerekenin gerisinde kaldığı yönündeki son söylentiler sorulduğunda Rushbrook şunları söyledi: “Deneyimlerimize ve 2026'da başarılı olmak için gerekli olduğunu düşündüğümüz şeylere dayanarak kendi hedeflerimizi belirlediğimizi söyleyebilirim."

“Rakiplerimizin nerede olduğu ya da ilerleme süreçlerinin nasıl olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok. Dolayısıyla rakiplerle doğrudan karşılaştırma yapamayız. Ancak başarılı olmak için gerekli olduğuna inandığımız şeylerle karşılaştırdığımız zaman, iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebiliriz.”

Ford, özellikle yeni güç ünitesinin elektrik kısmının geliştirilmesine yardım ediyor ancak destek oldukları tek alan bu değil.

“Birçok farklı alanda katkıda bulunmak üzere, Milton Keynes'teki kampüsle aramızda teknik bir yapı var."

“İçten yanmalı motor ve turbo ilk listede yoktu, ancak modelleme ve test konusunda yardımcı olabilecek çok fazla bilgi birikimimiz var. Bu nedenle bunlar da devreye alındı ve kullanıldı."

"Ancak asıl odak noktamız elektrifikasyon çünkü bu büyük bir fırsat.”