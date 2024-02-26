Ford, Red Bull'dan Horner konusuna "acil çözüm bulmasını" talep ediyor!

Red Bull'un, bir kadın çalışan tarafından Horner'a yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak haftalardır sürdürdüğü soruşturmanın gidişatı konusundaki sessizlik sürerken Ford, enerji içeceği şirketini harekete geçirmeye çağırdı.

Associated Press'in haberine göre Ford CEO'su Jim Farley, Red Bull'a bir mektup yazarak markanın çok ciddiye almasına gerektiğine inandığı bu konuda "ilerleme kaydedilmemesinden duyduğu rahatsızlığı" dile getirdi.

AP tarafından görülen mektupta Farley, Ford'un "bu meselenin adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde ne zaman çözüleceğine dair bir çözüm ya da net bir gösterge olmaması nedeniyle giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını." belirtiyor.

Ayrıca mektup, "Bu konuyla ilgili olarak biz iş ortaklarınıza karşı tam bir şeffaflık sergilememeniz de bizi hayal kırıklığına uğrattı. Tüm bulguların tam bir muhasebesini almayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini içeriyor.

Farley, Red Bull'a konuya "derhal ve ciddi bir şekilde çözüm bulması" çağrısında bulunuyor.

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner talks with Jim Farley, CEO of Ford Photo by: Red Bull Content Pool



Ford, 2026 sezonunun başından itibaren Red Bull'un yeni güç ünitesi bölümüyle ortaklık kuracak. Ancak pazarlama faaliyetlerine şimdiden başlandı.

Farley, bir aile şirketi olarak Ford'un işlerin gidişatından memnun olmadığını söyledi ve konuyla ilgili daha fazla şeffaflık için yapılan önceki taleplerin göz ardı edilmesinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Mektupta şunları ekledi: "Daha önce de belirttiğimiz gibi, tatmin edici bir yanıt verilmediği sürece Ford'un değerleri müzakere edilemez."

"Yarış ortaklarımızın aynı değerleri paylaşması ve bu değerlere gerçek bir bağlılık göstermesi zorunludur. Ekibim ve ben bu konuyu görüşmek için her zaman hazırız. Kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hepimizin arkasında durabileceği bir çözüm konusunda umutluyuz."

Ford, Red Bull'u meseleyi çözme konusunda aciliyet göstermeye çağıran tek taraf değil. Önümüzdeki hafta sonu Bahreyn yarışı var ve F1, yarışın bu olayın gölgesinde kalmasını istemiyor.

Formula 1 Yönetimi (FOM) geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak konunun daha fazla uzamasını istemediğini açıkça ortaya koydu.