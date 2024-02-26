Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1

Ford, Red Bull'dan Horner konusuna "acil çözüm bulmasını" talep ediyor!

Amerikan otomobil devi Ford, Formula 1 takım patronu Christian Horner hakkındaki iddialara ilişkin soruşturmayı tamamlaması adına Red Bull üzerindeki baskıyı arttırdı.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Christian Horner, Red Bull Racing Team Principal

Erik Junius

Horner araştırması

Horner'a dair açılan dava.

Red Bull'un, bir kadın çalışan tarafından Horner'a yöneltilen suçlamalarla ilgili olarak haftalardır sürdürdüğü soruşturmanın gidişatı konusundaki  sessizlik sürerken Ford, enerji içeceği şirketini harekete geçirmeye çağırdı.

Associated Press'in haberine göre Ford CEO'su Jim Farley, Red Bull'a bir mektup yazarak markanın çok ciddiye almasına gerektiğine inandığı bu konuda "ilerleme kaydedilmemesinden duyduğu rahatsızlığı" dile getirdi.

AP tarafından görülen mektupta Farley, Ford'un "bu meselenin adil ve hakkaniyete uygun bir şekilde ne zaman çözüleceğine dair bir çözüm ya da net bir gösterge olmaması nedeniyle giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığını." belirtiyor.

Ayrıca mektup, "Bu konuyla ilgili olarak biz iş ortaklarınıza karşı tam bir şeffaflık sergilememeniz de bizi hayal kırıklığına uğrattı. Tüm bulguların tam bir muhasebesini almayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini içeriyor.

Farley, Red Bull'a konuya "derhal ve ciddi bir şekilde çözüm bulması" çağrısında bulunuyor.

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner talks with Jim Farley, CEO of Ford

Red Bull Racing Team Principal Christian Horner talks with Jim Farley, CEO of Ford

Photo by: Red Bull Content Pool


Ford, 2026 sezonunun başından itibaren Red Bull'un yeni güç ünitesi bölümüyle ortaklık kuracak. Ancak pazarlama faaliyetlerine şimdiden başlandı.

Farley, bir aile şirketi olarak Ford'un işlerin gidişatından memnun olmadığını söyledi ve konuyla ilgili daha fazla şeffaflık için yapılan önceki taleplerin göz ardı edilmesinden duyduğu hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Mektupta şunları ekledi: "Daha önce de belirttiğimiz gibi, tatmin edici bir yanıt verilmediği sürece Ford'un değerleri müzakere edilemez."

"Yarış ortaklarımızın aynı değerleri paylaşması ve bu değerlere gerçek bir bağlılık göstermesi zorunludur. Ekibim ve ben bu konuyu görüşmek için her zaman hazırız. Kararlılığımızı sürdürüyoruz. Hepimizin arkasında durabileceği bir çözüm konusunda umutluyuz."

Ford, Red Bull'u meseleyi çözme konusunda aciliyet göstermeye çağıran tek taraf değil. Önümüzdeki hafta sonu Bahreyn yarışı var ve F1, yarışın bu olayın gölgesinde kalmasını istemiyor.

Formula 1 Yönetimi (FOM) geçtiğimiz günlerde bir açıklama yayınlayarak konunun daha fazla uzamasını istemediğini açıkça ortaya koydu.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Krack: "Alonso'ya olan ilginin farkındayız fakat birlikte devam etmek istiyoruz"
Sonraki haber McLaren, Google ile kontrat yeniledi

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
McLaren, Google ile kontrat yeniledi

McLaren, Google ile kontrat yeniledi

Formula 1

McLaren, Google ile kontrat yeniledi McLaren, Google ile kontrat yeniledi

Krack: "Alonso'ya olan ilginin farkındayız fakat birlikte devam etmek istiyoruz"

Krack: "Alonso'ya olan ilginin farkındayız fakat birlikte devam etmek istiyoruz"

Formula 1

Krack: "Alonso'ya olan ilginin farkındayız fakat birlikte devam etmek istiyoruz" Krack: "Alonso'ya olan ilginin farkındayız fakat birlikte devam etmek istiyoruz"

Bayer: "Rekabetçi olmak için para lazım, bunun için de takımın adını değiştirmek zorundaydık"

Bayer: "Rekabetçi olmak için para lazım, bunun için de takımın adını değiştirmek zorundaydık"

Formula 1

Bayer: "Rekabetçi olmak için para lazım, bunun için de takımın adını değiştirmek zorundaydık" Bayer: "Rekabetçi olmak için para lazım, bunun için de takımın adını değiştirmek zorundaydık"

Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull, Mercedes'in F1 fikirlerini benimserken neden duygularını göz ardı etmek zorunda kaldı?

Red Bull, Mercedes'in F1 fikirlerini benimserken neden duygularını göz ardı etmek zorunda kaldı?

Formula 1

Red Bull, Mercedes'in F1 fikirlerini benimserken neden duygularını göz ardı etmek zorunda kaldı? Red Bull, Mercedes'in F1 fikirlerini benimserken neden duygularını göz ardı etmek zorunda kaldı?

Verstappen: "Yeni F1 Sprint formatı daha mantıklı ancak daha heyecan verici değil"

Verstappen: "Yeni F1 Sprint formatı daha mantıklı ancak daha heyecan verici değil"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Verstappen: "Yeni F1 Sprint formatı daha mantıklı ancak daha heyecan verici değil" Verstappen: "Yeni F1 Sprint formatı daha mantıklı ancak daha heyecan verici değil"

Red Bull'un cesur sidepod tasarımına kapı açan soğutma çözümleri

Red Bull'un cesur sidepod tasarımına kapı açan soğutma çözümleri

Formula 1
Sezon öncesi testi

Red Bull'un cesur sidepod tasarımına kapı açan soğutma çözümleri Red Bull'un cesur sidepod tasarımına kapı açan soğutma çözümleri

Son Haberler

Jacques, "Wolff, Antonelli riskini almayacaktır"

Jacques, "Wolff, Antonelli riskini almayacaktır"

F1 Formula 1

Jacques, "Wolff, Antonelli riskini almayacaktır" Jacques, "Wolff, Antonelli riskini almayacaktır"

Red Bull, Mercedes'in F1 fikirlerini benimserken neden duygularını göz ardı etmek zorunda kaldı?

Red Bull, Mercedes'in F1 fikirlerini benimserken neden duygularını göz ardı etmek zorunda kaldı?

F1 Formula 1

Red Bull, Mercedes'in F1 fikirlerini benimserken neden duygularını göz ardı etmek zorunda kaldı? Red Bull, Mercedes'in F1 fikirlerini benimserken neden duygularını göz ardı etmek zorunda kaldı?

Verstappen: "Yeni F1 Sprint formatı daha mantıklı ancak daha heyecan verici değil"

Verstappen: "Yeni F1 Sprint formatı daha mantıklı ancak daha heyecan verici değil"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Verstappen: "Yeni F1 Sprint formatı daha mantıklı ancak daha heyecan verici değil" Verstappen: "Yeni F1 Sprint formatı daha mantıklı ancak daha heyecan verici değil"

Dikkat: 2024 Bahreyn GP, Cumartesi akşam yapılacak! - Yarış Programı & Yayın Bilgileri

Dikkat: 2024 Bahreyn GP, Cumartesi akşam yapılacak! - Yarış Programı & Yayın Bilgileri

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Dikkat: 2024 Bahreyn GP, Cumartesi akşam yapılacak! - Yarış Programı & Yayın Bilgileri Dikkat: 2024 Bahreyn GP, Cumartesi akşam yapılacak! - Yarış Programı & Yayın Bilgileri

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye