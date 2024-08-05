Ford, Red Bull'a her zamankinden daha fazla destek sağlıyor

Red Bull Racing, 2026 yılında Ford ile ortaklaşa üretilen yeni bir güç ünitesi kullanmaya başlayacağını duyurmuştu.

Taraflar işbirliğini ilk duyurduklarında Ford yalnızca güç ünitesinin elektronik kısmından sorumlu olacaktı. Ancak ilişki geliştikçe taraflar birbirlerinden daha fazla faydalanmaya başladılar ve artık projede daha fazla Ford mühendisi var.

RacingNews365'e konuşan Ford Performance Motorsport başkanı Mark Rushbrook şunları söyledi: "Red Bull'un Porsche ile anlaşmayı başaramadığını öğrendiğimde, Christian Horner'ın e-posta adresini buldum ve ona 'Bizimle konuşmak ister misiniz?' sorusunu içeren bir mektup gönderdim."

"işbirliğimize bakacak olursak, Red Bull'a ne yapacağını ve nasıl yapacağını söylemediğimiz bir seviyedeyiz. Formula 1'de o kadar uzun yıllardır yer alıyorlar ki, başarılı olmak için neye ihtiyaç olduğunu çoğunlukla biz soruyoruz."

"Orijinal anlaşmaya göre, 2026 ünitesinin sadece elektrik tarafında destek olmamız gerekiyordu. Ancak şimdi turbo konusunda da çalışıyoruz ve içten yanmalı motor için test tesisi sağlıyoruz. Çünkü Ford bunu yapacak uzmanlığa ve donanıma sahip."

"Sloganımız, daha az söz verip daha fazlasını sunmak."