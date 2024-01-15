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Ford, Red Bull ortaklığından memnun: "Her şey iyi gidiyor"

Ford Performans direktörü Mark Rushbrook, 2026 Formula 1 sezonunda Red Bull ile "kazanmaya odaklandığını" söyledi.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Potentiële livery voor Red Bull-Ford

Red Bull, 2026 Formula 1 motorunun gelişiminde Ford ile işbirliği yapacağını açıklayarak herkesi şaşkınlığa uğratmıştı.

Güç ünitesi, Red Bull'un Milton Keynes fabrikasında üretilecek fakat Ford, hem hibrit tarafta hem de içten yanmalı kısımdaki tüm bilgisini Avusturyalı ekibe aktaracak. Üstelik pek çok önemli mühendisini de bu projeye ayrılmış durumda.

İki motor sporları devi arasındaki işbirliğinin onaylanmasından bir yıl sonra Motorsport.com, Dakar 2024'e katılan Ford Performance direktörü Mark Rushbrook ile konuştu.

Red Bull ile çalışmaların gelecek için nasıl ilerlediği sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "Red Bull ile olan çalışmalar çok iyi gidiyor, onlar bizim ortağımız ve birlikte kazanmaya odaklanmış durumdayız."

"Motor sporlarında kazanma becerisine sahip olmayı istiyoruz ve bunu mümkün olan en iyi ortakla yapmayı umuyoruz."

Potentiële livery voor Red Bull-Ford

Fotoğraf: Camille De Bastiani

Potentiële livery voor Red Bull-Ford

"Geçen yıl çok ilerleme kaydettik fakat 2026'da gridde yer almaya hazır olmak için daha kat etmemiz gereken uzun bir yol ve yapmamız gereken çok fazla iş var."

"Söyleyecek ekstra bir şey yok. Onlar büyük bir şirket ve motor sporlarının farklı türlerinde yer alıyorlar. Biz de onların Formula 1'deki ve WRC'deki partneriyiz."

"Ancak başka pek çok ortakla görüşme halinde olduğumuz doğru, göreceğiz."

Red Bull ve Ford arasındaki iş birliği, 2023'ün Ocak ayında duyurulmuştu. Red Bull o günden bu yana fabrikadaki personel sayısını 500'e kadar çıkardı.

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