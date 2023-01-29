Ford, Red Bull lansmanına temsilci mi gönderiyor?

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Red Bull'un Cuma günü sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımla yeni sezon için "boş bir tuval" imasında bulunması, Red Bull-Ford ortaklığının yakında duyurulabileceğine yönelik dedikodulara da yol açtı.

2004 sezonundan bu yana F1'de bulunmayan Ford, sporun sürdürülebilirlik konusunda attığı adımların ardından gride katılma niyetinde olduğunu bizzat belli etmiş durumda.

The Qualifier'dan F1 iş dünyası muhabiri Vincenzo Landino Twitter'da şunları yazdı "Red Bull'un yeni aracının lansmanı 3 Şubat'ta New York'ta yapılacak."

"Bazı tanıdıklarımdan Ford'un aynı tarihte bazı içerik yaratıcılarını ve influencer'ları New York'a göndereceğini öğrendim. Tesadüf mü?"

Bu belki de bir tesadüftür, ancak geçtiğimiz günlerde FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem de sporun yeni dönemi için daha fazla üreticinin sırada olabileceğinin ipuçlarını vermişti.

Dakar Rallisi esnasında konuşan Ben Sulayem "Kısa bir süre içinde, belki de önümüzdeki hafta kadar erken bir zamanda, başka bir üretici 2026 motor düzenlemeleri için imza atabilir." ifadelerini kullanmıştı.

Ford Performance patronu Mark Rushbrook ise bu konudaki sorulara cevap vermek konusunda çekingen kalsa da F1 ihtimalini tamamen göz ardı da etmedi.

Motorsport.com'a konuşan Rushbrook, "Spekülasyonlar hakkında yorum yapmayız, ancak bu durum tüm bu seriler için geçerli."

"Serilerin felsefesini tamamen anlayabilmek, daha sonra da katılmanın mantıklı olup olmadığına karar vermek bizim sorumluluğumuz."

"Sürdürülebilir yakıt kesinlikle ilgilendiğimiz bir şey ama bunu zaten diğer serilerde yapıyoruz." dedi.