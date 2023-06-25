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Formula 1 Haberler

Ford: "Red Bull ile her şey çok iyi ilerliyor"

Ford, 2026 öncesinde Red Bull ile ortaklığını geliştirmeye devam ediyor.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Red Bull Racing Team Principal Christian Horner shakes hands with Jim Farley, CEO of Ford on the grid

Ford Şubat ayında, 2026'daki yeni düzenlemeler için bir güç ünitesi geliştirmede Red Bull Racing'e katılacağını duyurdu.

Bu ortaklık, mühendislik ve teknoloji konusunda değişim ve işbirliği içerecek ve Ford, Red Bull'un Milton Keynes üssünde Detroit'teki ekibinden personeller bulunduracak.

Speedcafe'ye verdiği röportajda Ford'un küresel motor sporları direktörü Mark Rushbrook, "Red Bull ile güç aktarma organları konusundaki ortaklığımız harika oldu." 

"Teknoloji transferi yapabileceğimiz bu programa katkıda bulunmak istediğimiz bazı fikirlerimiz var."

"Her görüşmemizde ve her ziyaretimizde daha fazla fırsat tespit ediyoruz, bu yüzden çok mutluyuz. Her şey çok iyi ilerliyor, Red Bull gerçekten harika bir ortak."

"Onlarla yaptığımız ilk görüşmeden anlaşmanın imzalanmasına ve bugün geldiğimiz noktaya kadar her şey harikaydı."

"2026 çok uzak gibi görünse de, bu program için çok uzak değil ve hâlâ yapılacak çok iş var."

"Her iki taraf da kazanmak istiyor ve bunun için bütün kaynaklarımızı seferber etmiş durumdayız." dedi.

Ford, 2026 için yeni düzenlemeler kapsamında F1'e girme konusunda yalnız değil; Audi de tam gaz çalışma kapasitesiyle gride katılmaya hazırlanıyor.

Alman marka şu anda Alfa Romeo adı altında yarışan Sauber'deki hisselerini giderek arttırıyor.

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