Ford, Red Bull ile F1'e dönmeye hazırlanıyor

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Formula 1'in popülaritesi her geçen gün artıyor ve özellikle uzun yıllar, taraftarlara ulaşmakta mücadele ettiği Amerika'da her geçen gün daha fazla kişi spora ilgi gösteriyor.

Bu yıl Amerika'da Miami (Florida), Austin (Texas) ve Las Vegas (Nevada) olmak üzere üç yarış düzenlenecek. Şimdi ise Amerika için önemli bir haber daha var; Ford, 2026 yılında F1'e dönmeye hazırlanıyor.

Son çıkan haberlere göre bu, Red Bull takımının 2023 lansmanı kapsamında bugün itibariyle resmen açıklanacak.

Haliyle lansmanında New York'ta yapılması tesadüf değil. Bu konudaki haber, İtalyan basını tarafından ortaya atıldı.

Formula 1'de basın bültenleri önceden seçilmiş basın kuruluşlarına gönderilir ve bu kuruluşlar, takımla aynı anda açıklama yapar.

Ancak İtalyan haber ajansı, Ford'un Formula 1'e girişiyle ilgili basın açıklamasını yanlışlıkla yayınladı. Haber hemen yayından alındı fakat kısa sürede bu haber Formula 1 taraftarları tarafından görüldü.

Dolayısıyla Ford'un F1'e gireceğinin açıklanmasına artık saatler kalmış durumda.