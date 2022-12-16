Ford, Red Bull iddiaları hakkında "yorum yapmayacak"
Ford, Red Bull ile Formula 1'e girecekleri yönünde yer alan spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyor.
Formula 1'in ticari anlamda giderek popüler hale gelmesinin ardından Ford'un seriye ilgi göstermeye başladığı ortaya çıkmıştı.
Amerikalı üretici, uzun yıllardır Formula 1 dünyasında yer almıyor ve yakın döneme kadar da böyle bir ilgileri yoktu.
Ancak işler, son dönemde özellikle Liberty'nin sporun popülaritesini artırmaya yönelik çalışmalarının ardından değişti.
Görünüşe bakılırsa Ford, mevcut takımlardan birisiyle spora girmek istiyor ve bunun için seçilen yer belli: Red Bull.
Motorsport.com'un kaynaklarına göre Ford, teknik bir anlaşmadan ziyade finansal bir anlaşma yapmayı istiyor. İddiaya göre Ford, 2026 için Red Bull'a önemli miktarda para yatırıp, motorun gelişimini üstlenecek ve motorun da isim hakkını alacak. Böylelikle motor Ford adını taşıyacak.
Ford'un elinde hibrit motorlarla alakalı, en azından pist üstü tarafıyla ilgili büyük bir bilgi birikimi yok ve bunun için yapmaları gereken yatırım çok fazla. Ayrıca bunun 2026 için gerçeğe dönüştürülmesi pek olası değil. Bu açıdan finansal bazlı bir anlaşma, iki taraf için de faydalı olabilir.
Bir Ford sözcüsü, F1 ile alakalı çıkan iddialar üzerine, "Spekülatif haberler hakkında yorum yapmak istemiyorum." dedi.
Bu iddialar aynı zamanda NASCAR etkinliğinde konuşan Ford Performance Motorsports direktörü Mark Rushbrook'a da soruldu.
Rushbrook, "Doğrusu NASCAR hakkında konuşmak ve NASCAR'a odaklanmak için buradayız."
"Elbette çok fazla spekülasyon var ama yorum yapacağımız hiçbir şey yok." dedi.
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