Ford: "Red Bull ile ortaklığımız 'dipsiz bir para çukuru' içermeyecek"

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Geçtiğimiz hafta Red Bull ve Ford, Amerikan otomotiv devinin 20 yılı aşkın süredir ilk kez F1 gridine geri dönmesini sağlayacak işbirliğini duyurdu.

2026'da sporun yeni güç ünitesi düzenlemeleri ile olan ortaklık, bir marka planını içerecek. Ford aynı zamanda Milton Keynes'teki mühendislerden oluşan bir grupla Red Bull Powertrains'in gelecekteki motorunun geliştirilmesine teknik açıdan katkıda bulunacak.

Ford'un muazzam kaynakları göz önüne alındığında, Ford Performance Motorsports patronu Mark Rushbrook'a şirketin Formula 1'e ayıracak 'dipsiz bir para çukuru' olup olmadığı soruldu.

Rushbrook, "Kesinlikle dipsiz değil, bunu söyleyebilirim."

"Bulunduğumuz tüm farklı serilerde sorumlu bir şekilde yarıştığımıza inanıyorum."

"Her ne kadar yarışlar bazen bunu istese de sınırsız bir bütçemiz yok."

"Yarışları kazanmak için stratejik olarak doğru ortaklarla ve aynı zamanda sorumlu bir bütçeyle yola çıkıyoruz." dedi.

Ford savurgan bir şekilde harcama yapmayacak olsa da, F1'de Red Bull ile olan ortaklığını pazarlama açısından sonuna kadar kullanmak niyetinde.

Rushbrook, "Bence bu, bir ek program olarak, fırsatın ve şirketimizin pazarlama ekibine faydasının ne olduğu açısından çok özel. Uzun zamandır yapmadığımız bir şekilde motor sporlarından yararlanabiliyoruz" dedi.

Red Bull ve AlphaTauri, 2026'ya kadar Honda tarafından desteklenmeye devam edecek.

Red Bull Ford Powertrains logo Fotoğraf: Red Bull Racing