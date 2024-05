Ford, Newey'nin ayrılığına rağmen Red Bull'a tam destek veriyor

Red Bull bu hafta başında Newey'nin Milton Keynes merkezli takımda geçirdiği 20 yıllık dönemin ardından takımdan ayrılacağını duyurdu.

Haber Red Bull için büyük bir darbe olarak karşılanırken, takımın kendisi 65 yaşındaki Newey'nin ayrılığını "biraz" küçümsedi.

Red Bull, Newey'nin katkılarını açıkça kabul etse de, Pierre Wache önderliğindeki teknik ekibin de büyük şeyler başarabileceğini belirtti.

Red Bull, 2026 yılında kendi motorunu da üretecek ve bunun için Ford ile ortaklık kurmuş durumda.

Ford Performance Motorsports direktörü Mark Rushbrook, Ford'un başlangıçta anlaştığından daha zayıf bir ekiple çalışacağı yönündeki iddialar karşısında "değişen hiçbir şey olmadığı" konusunda ısrarcıydı.

Motorsport.com'a konuşan Rushbrook, “Adrian'a kariyeri ve F1'de, özellikle de Red Bull'da geçirdiği son 19 yılda yaptıkları açısından büyük saygı duyuyorum."

“Ona hayranlık ve saygı duymaktan başka bir şey yapmıyoruz. Gelecekte yapacağı her şey için ona en iyisini diliyoruz."

“Ancak odak noktamız tamamen 2026 güç ünitesi. Bu haberden sonra bu konuda değişen bir şey olmadı; her şey tam gaz devam ediyor.” dedi.

Jim Farley, CEO of Ford, Mark Rushbrook, Ford and Red Bull Racing Team Principal Christian Horner Photo by: Red Bull Content Pool

Rushbrook, Newey'nin Red Bull ile olan anlaşmasının 2025'te sona erecek olmasından dolayı zaten hiçbir zaman kendisiyle ilgil garanti olmadığını söyledi.

Rushbrook, "Christian Horner ile yaptığım ilk görüşmelerde süreklilik söz konusuydu."

“Ona 'Red Bull 2026’daki yeni düzenlemeleri başarılı olmaya nasıl devam edecek?' diye sordum."

“Her iyi şirket ya da her iyi yarış takımı gibi, her zaman bir eylem planınız vardır ve her zaman organizasyon içindeki insanları eğitir ve geliştirirsiniz."

“Bu konuda da durum aynı. Adrian'a saygısızlık etmek istemiyorum çünkü o harika biri ama her takımın bir değişim planı vardır.” dedi.

Son huzursuzluklara rağmen Red Bull'un olabilecek en iyi partner olmaya devam ettiğini de ekliyor.

“Ford olarak motor sporlarında büyük işler başarmak için en iyi takımlarla ortaklık kurmalıyız. Biz de Formula 1'deki en iyi takımı bulduk."

“Her şey birlikte hareket etmek, durumu anlamak ve başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapmakla ilgili. Bu her iki tarafla da devam ediyor.”