Ford, motor kuralları değişmese geri dönmeyecekmiş

Haberi dinle

Amerikan otomobil devi Cuma günü yaptığı açıklamada Red Bull ile güç üniteleri üzerinde birlikte çalışmak üzere bir anlaşma yaptıktan sonra 2026 yılında F1'e geri döneceğini duyurdu.

Ortaklık, tarihin en başarılı üreticilerinden birinin spora geri dönmesi anlamına da gelmekte. Ford son olarak 2004 sezonunda Jaguar, Jordan ve Minardi'ye motor tedarik etmiş, sonrasında ise spordan çekilmişti.

F1'den uzak kaldığı süre boyunca Ford, ralli ve spor otomobil yarışları gibi disiplinlerde motor sporlarının en üst seviyesinde yer almaya devam etti.

Ancak F1'in 2026'da yürürlüğe girecek olan yeni motor kurallarıyla birlikte elektrik gücüne ve sürdürülebilir yakıtlara daha fazla yatırım yapmaya karar vermesi, Ford'a reddedemeyecekleri kadar cazip bir teklif sunmaktaydı.

Fırsatı değerlendiren Ford, kendine bir teknik ortak arayan Red Bull ile kısa sürede anlaşmaya vardı.

Autosport/Motorsport.com'un 2026 için kurallar değişmemiş olsaydı Ford'un geri dönüp dönmeyeceği sorusuna Ford küresel direktörü Mark Rushbrook, "Hayır, döneceğimizi sanmıyorum."

"Eğer mevcut güç üniteleriyle devam edilseydi, bu bizim için bir geri adım olurdu."

"Ayrıca hiç şüphesiz ki bir teknik ortaklığa da ihtiyacımız vardı, %100."

"Sadece bir pazarlama çalışması için seriye katılmıyoruz. Formula 1'in bulunduğu konum itibariyle, teknik açıdan bir şeyler öğrenme fırsatı da oldukça önemliydi." dedi.