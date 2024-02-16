Ford, Horner konusunda Red Bull'un kararını bekliyor
Ford, Christian Horner ile alakalı soruşturmayı "yakından takip ettiklerini" açıkladı.
Red Bull takım patronu Christian Horner, bir dizi iddia nedeniyle Avusturyalı marka tarafından soruşturma altına alındı.
Horner'ın tam olarak neyle suçlandığı bilinmiyor ancak geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen takım lansmanına katılması, soruşturmanın İngiliz patron lehine sonuçlanabileceği görüşüne neden oldu.
Reed Bull'un gelecekteki motor tedarikçisi Ford, Cuma günü yaptığı açıklamada, takım patronu Christian Horner'a yönelik iddialarla alakalı soruşturmanın sonuçlarını beklediklerini doğruladı.
Ford, 2026 yılında Red Bull'un motor partneri olacak ve bundan ötürü Avusturyalı ekipte olan biteni yakından takip ediyor.
Ford Performance Motorsport'un yöneticisi Mark Rushbrook, Cuma günü Daytona International Speedway'de AP'ye yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Kendisine, çok yüksek davranış ve dürüstlük standartları belirleyen bir aile şirketi olarak, aynı şeyi partnerlerimizden de bekliyoruz."
"Edindiğimiz izlenim ve anladığımız kadarıyla Red Bull da bu durumu çok ciddiye alıyor."
"Belli ki onlar da markaları konusunda endişeliler."
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