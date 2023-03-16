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Ford, F1 projesi için işe alımlara başladı

Ford, Red Bull ile başlatacağı Formula 1 projesi için işe alım sürecini başlattı.

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Ford, F1 projesi için işe alımlara başladı
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Ford, yeni motor döneminde Formula 1'e adım atacak ve Red Bull ile yeni bir proje başlatmış olacak. Taraflar arka planda bu proje üzerinde yoğun şekilde çalışmaya başladılar.

Ford Motor Company, bu kapsamda 2026 yılı için işe alım süreci başlattı.

Açıklamaya göre Ford, Red Bull ile çalışmak üzere Milton Keynes'te görev alacak yeni mühendisler işe almaya başladı.

Ford Sport Başkanı Mark Rushbrook, "Red Bull ile sürekli iletişim halindeyiz."

"Bazı projelerimiz halihazırda devam ediyor, bazılarının ise çalışmaları sürüyor."

"İlişkimiz gelişiyor, birlikte yeni güç ünitesi üzerinde çalışıyoruz, kimin kime hangi konularda yardımcı olabileceğini anlıyoruz."

"Şimdiden birçok ortak nokta bulduk ve eminim daha fazlasını da bulacağız." dedi.

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