Ford CEO'su Farley, Red Bull tesislerini ilk kez ziyaret etti
Ford CEO'su Jim Farley, Red Bull Powertrains tesislerine ziyarette bulundu. Takımın şimdiden Ford logosunu tesis ismine yerleştirmesi dikkat çekti.
Şubat ayında Red Bull ile ortaklık kurarak spora döndüğünü resmen duyuran Ford, bir üreticiden ziyade stratejik ortak konumunda olacak ve Red Bull Powertrains departmanına güç ünitesinin elektrik unsurlarının üretimi konusunda destek verecek.
Ford'un spora dönüşü yeni güç ünitesi kurallarının devreye gireceği 2026 sezonunda gerçekleşecek, aynı sezon Honda'da spora dönmeyi planlıyor.
Bunun yanı sıra Ağustos ayında Audi de 2026 sezonunda spora giriş yapacağını açıklamıştı, böylece üretici sayısı altıya yükselecek.
Genel olarak motor sporlarına epey önem verdiği bilinen Jim Farley, çalışmalar kapsamında kapısına Ford logolarının asıldığı Powertrains departmanını ziyarette bulundu.
Ziyareti sosyal medyadan duyuran Red Bull takım patronu Christian Horner, "Ford CEO'su Jim Farley'in bugün tesislerimizi ziyaret etmesi ve 2026 Red Bull Ford motor projesinin hayata geçtiğini görmek harika." ifadelerini kullandı.
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