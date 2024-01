Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda"

Amerikan otomobil şirketi, Red Bull Powertrains bölümü tarafından hazırlanmakta olan yeni 2026 motoru üzerinde çalışmak üzere Milton Keynes merkezli ekiple anlaştı.

Ford, Red Bull'un devreye girecek olan yeni motor düzenlemeleri için ihtiyaç duyduğu türden bir batarya uzmanlığı sunduğu için bu göreve seçildi. Elektrik enerjisi toplam gücün yaklaşık P'sini oluşturacak.

Çarşamba gecesi Ford Performance motor sporları bölümü için düzenlenen 2024 sezonu lansmanında konuşan CEO Jim Farley, işlerin gidişatı hakkında son derece umutlu olduğunu söylerken ilerleme hakkında bir güncelleme sundu.

Charlotte, Kuzey Carolina'daki etkinlikte Farley, "Milton Keynes'te ekiple ve Adrian Newey ile çok zaman geçirme şansım oldu ve bence doğru yoldayız."

"2026, kulağa çok uzak gibi gelse de, güç aktarma organları üzerinde yapmamız gereken çok iş var. Ancak ilerlemeden gerçekten memnunum. Keşke size daha fazlasını söyleyebilseydim ama doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Photo by: Motorsport Images

The Ford Cosworth DFV engine on the back of a Lotus