Ford CEO'su Farley: "Ford-Red Bull ortaklığında her şey yolunda"

Amerikan otomobil şirketi, Red Bull Powertrains bölümü tarafından hazırlanmakta olan yeni 2026 motoru üzerinde çalışmak üzere Milton Keynes merkezli ekiple anlaştı.

Ford, Red Bull'un devreye girecek olan yeni motor düzenlemeleri için ihtiyaç duyduğu türden bir batarya uzmanlığı sunduğu için bu göreve seçildi. Elektrik enerjisi toplam gücün yaklaşık P'sini oluşturacak.

Çarşamba gecesi Ford Performance motor sporları bölümü için düzenlenen 2024 sezonu lansmanında konuşan CEO Jim Farley, işlerin gidişatı hakkında son derece umutlu olduğunu söylerken ilerleme hakkında bir güncelleme sundu.

Charlotte, Kuzey Carolina'daki etkinlikte Farley, "Milton Keynes'te ekiple ve Adrian Newey ile çok zaman geçirme şansım oldu ve bence doğru yoldayız."

"2026, kulağa çok uzak gibi gelse de, güç aktarma organları üzerinde yapmamız gereken çok iş var. Ancak ilerlemeden gerçekten memnunum. Keşke size daha fazlasını söyleyebilseydim ama doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

Photo by: Motorsport Images The Ford Cosworth DFV engine on the back of a Lotus

Ford'un Red Bull ile kurduğu ortaklık 2000'li yılların başından bu yana ilk kez F1'e dönüşü anlamına geliyor. 2004 yılında satılmadan önce kısa bir süre Ürdün'e motor tedarik eden ve Jaguar'ın sahibi olan Farley, bu geri dönüşün tamamen farklı bir yaklaşım olduğunu söylüyor.

F1'in güç ünitelerinin tüketicilere satılan elektrik teknolojisine doğru kaymasıyla birlikte, yarış pistlerinden doğrudan yol otomobillerine teknik aktarım fırsatlarının 1970'lerden bu yana sunulmayan bir şey olduğunu açıkladı.

Farley, "Geçmişte yapmadığımız bir şekilde F1'e geri dönüyoruz. Dünyadaki en iyi aerodinamiğin Formula 1'de olduğu ortaya çıktı, en iyi telemetri, en iyi dijital teşhis."

"Aslında elektrikli otomobiller için tüm bu şeylere ihtiyacımız var. Yani aslında saf bir teknoloji transferi ile 70'lere geri dönüyoruz."

"Bu bizim takımımıza sahip olmak gibi bir şey değil. Oraya tam anlamıyla teknoloji transferi için gidiyoruz. Onlara batarya teknolojisi sunabiliriz. Çünkü 2026'da P elektrikliye geçecekler ve yüksek deşarjlı bataryalara ihtiyaçları var. Örneğin bunu NHRA'da[National Hot Road Association] yapıyoruz."

"Öte yandan, telemetri, dijital teşhis ve bataryayı daha küçük hale getirmek için üretimimize, elektrikli otomobillerimize koyabileceğimiz aerodinamik parçalar elde edebiliriz." dedi.

Farley, Red Bull'un sahip olduğu bilgi ve teknoloji düzeyinin, Ford'un elektrikli otomobillerde pazar lideri olabilmesi için tam da ihtiyaç duyduğu şey olduğunu sözlerine ekledi.

Farley, "Bu teknolojilerin çoğunda dünyanın en iyisi onlar ve otomobil sektörü değiştikçe onlara çok ihtiyacımız var. Bu tam anlamıyla yıllar önce olduğumuz yere geri dönmek gibi bir şey, bu teknoloji transferi." dedi.

Ancak Ford'un F1'e geçişindeki tek hedefi teknolojiyi ele geçirmek değil. Farley, Red Bull ile pistte beklenen başarı konusunda hedeflerin oldukça açık olduğunu da söyledi.

Farley, "Bu işe dahil olan en iyi ekibe sahibiz. Yani, en iyi sürücüler bizde, en iyi teknik destek bizde."

"Onları desteklemek için dünyanın dört bir yanında Ford'un en iyilerine sahibiz. Ancak Milton Keynes'te kurdukları güç aktarım ekibi kesinlikle birinci sınıf. Birinci sınıf olarak podyumun en tepesine çıkacağız." dedi.