Ford: "Çalışanlarımız, Red Bull'a destek olacak"

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Amerikan Ford markasının 2026 yılında Red Bull Racing'in motor partneri olarak Formula 1'e döneceği resmen doğrulandı.

2026 ilk bakışta çok uzak bir tarih gibi görünse de, geçmişte yaşananlar göz önüne alındığında motor projesine çok önceden başlamak büyük önem taşıyor.

Ford, lansman etkinliğinde Başkan Bill Ford ve CEO Jim Farley tarafından temsil edildi. Fakat perde arkasında Ford Performance Motorsports'un motor sporları şefi Mark Rushbrook basın karşısına çıktı ve Amerikalı şirketin, Red Bull ile ortaklığının nasıl işleyeceğine dair bilgi verdi.

RacingNews365'in aktardığına göre Rushbrook, "Red Bull'un Milton Keynes'teki kampüsüne bakıldığında, zaten harika bir temelleri olduğunu görüyoruz. En başından itibaren orada dyno testleri yapmak, güç ünitesini hazırlamak ve takımı bir araya getirme amacıyla, güç ünitesi için bir yapı inşa etmeyi planlıyorlardı."

Karl Wendlinger, Sauber C14 Ford Fotoğraf: Ercole Colombo

"Güç ünitesi programının temel taşı olarak bu hâlâ planlanıyor. Yarış ekibiyle tam bir işbirliği içerisinde olmak önemli. Böylece aracı oluşturma ve yarışa hazırlama sürecini optimize edebiliriz."

"Ford Motor Company'nin buna katkıda bulunacak, değer katacak ve fayda sağlayacak kaynakları, her zaman masada olacak. Çalışacağımız alanları hemen belirledik, ki bunları batarya hücresi teknolojisi, elektrik motorları ve kontrol yazılımlarının geliştirilmesi -bunu hem temel yazılım hem de güç ünitesinin kendi performans analitiğini geliştirmek adına en iyi hale getirmek istiyoruz, tabii ki aracın tamamı için de aynı şey geçerli."

"Ayrıca bu işbirliği sayesinde aerodinami konusunda daha derinlemesine bilgi edinmeyi amaçlıyoruz. Böylelikle sahip oldukları bazı süreç ve bilgileri, yol araçlarımızda kullanabiliriz."

"Personel açısından bahsedecek olursak, elbette Ford Performance'a ait çalışanlardan bazıları Red Bull ile çalışacak. Ford Performance Motorsports uluslararası bir ekip; Amerika'da, İngiltere'de ve Avrupa'da, çeşitli motor sporları programlarımıza dahil olan çalışanlarımız var ve bu ekip giderek büyüyor."

"Red Bull ile çalışmak da bu programın bir parçası olacak. Projemizin bu aşamasında olmasa da, bir noktada personelimizin Milton Keynes'te kalıcı olarak istihdam edilmesini kesinlikle bekliyoruz."

"Kimin olacağı, ne zaman olacağı ve nasıl organize edileceği gibi sorular şu anda değerlendiriliyor ancak birlikte yakın çalışmayı planladığımız alanları şimdiden belirledik." dedi.