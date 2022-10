"Ford, Andretti ile işbirliği yaparak F1'e girmek istiyor"

Haberi dinle

Formula 1'in son yıllarda artan popülaritesi ile birlikte, spora olan ilgi her zamankinden daha büyük. Formula 1 ve takımlar için sponsor bulmak her zamankinden daha kolay, dünyadaki en büyük markalar F1'de yer almak istiyorlar.

Elbette otomotiv sektörünün devleri de F1'e ilgi duyuyor ve böylesine bir dönemde neredeyse her markanın F1'e ilgi duyması ve spora girmeyi gözden geçirmesi mantıklı.

Formula 1 de bu konuda markalara yardımcı oluyor. Formula 1, 2025 sonrasında seriye yeni üreticiler girebilmesi için motor düzenlemelerinde büyük değişikliğe gidecek. Bu kapsamda karmaşık MGU-H ünitesi kaldırılırken, MGU-K ünitesine daha fazla önem verilecek.

Ayrıca yeni üniteler daha ucuz ve taraftarlar için daha çekici hale de gelecek. Formula 1, böylelikle yeni üreticilerin iştahını kabartıyor.

İlk olarak Porsche ve Audi'nin F1'e olan ilgisini görmüştük. Audi, 2026'da resmi olarak spora gireceğini duyursa da Porsche bundan vazgeçmişti.

Showcar with Audi F1 launch livery Fotoğraf: Audi Communications Motorsport

Porsche, Red Bull'un %51'ini satın almak istiyordu ama Red Bull, özgür marka yapısını korumak istediğinden buna sıcak bakmadı ve iki marka arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi. Sonrasında da sone erdi.

RTL'nin iddiasına göre Porsche, F1'de hemen yarış kazanabileceği bir takımla çalışmak istiyordu ve Red Bull dışında bunu yapabilecekleri başka bir takım olduğunu düşünmüyorlar.

İddialardan kısa bir süre sonra açıklama yapan Porsche CFO'su Lutz Meschke bunları yalanladı ve şirketin seçenekler aramaya devam ettiğini söyledi.

Sport1'e konuşan Meschke, "Formula 1, ilgimizi çeken bir yarış serisi olmaya devam ediyor. Başka uygun seçenekler olup olmadığını araştırmaya devam ediyoruz."

"Dışarıdan gelen baskının bizi etkilemesine izin vermeyeceğiz ve tam olarak emin olmadığımız kararlar almayacağız.” dedi.

Peki Porsche hangi markayla işbirliği yapabilir? Gride bakıldığında, McLaren veya Williams, Porsche için F1'e girme açısından nispeten iyi seçenekler olabilirler.

McLaren'ın başında Andreas Seidl bulunuyor. Seidl, F1'e (McLaren'a) geçmeden önce Porsche'de çalışıyordu ve Alman markayı oldukça yakından tanıyor, Porsche ile şampiyonluklar dahi yaşadı. Dolayısıyla Porsche ile çalışma konusunda tecrübeye sahip. McLaren ekibini bu işbirliğine iyi bir şekilde hazırlayabilir.

Ayrıca McLaren, stratejik anlamda da ilgi gören bir takım. Hatta Audi, Sauber ile anlaşmadan önce ilk olarak McLaren ile görüşmüştü ve takımı satın almak istemişti. Ancak McLaren takım patronu Zak Brown "takımın satılık olmadığını" söyleyerek görüşmeleri sonlandırmıştı.

Williams'ın başında ise eski Volkswagen patronu Jost Capito yer alıyor. Yani hem McLaren hem de Williams'ın başında Porsche ve Wolkswagen'a yabancı olmayan isimler yer alıyor.

Bir başka seçenek ise şu: Neuburg'da üretilecek Audi motorunun üzerine bir Porsche logosu koymak.

Porsche F1 car render Fotoğraf: Camille Debastiani

Ford ve Hyundai söylentilerine gelecek olursak; iki Alman medya organı hem Ford hem de Hyundai'nin F1'e girmek için görüşmelere başladıklarını öne sürüyor.

Her şey Helmut Marko'nun SPORT1'e verdiği şu demeçlerle başladı: "Sadece şunu söyleyebilirim: Formula 1 şu an o kadar popüler ki her markanın girmeyi düşünmesi mantıklı. Spora girmeyi düşünen ve Alman olmayan markalar da var."

AMuS ve SPORT1'e göre, bu markalar Ford ve Hyundai. Bu iki marka için tek seçenek Red Bull ile işbirliği yapmak değil. Yine SPORT1'in edindiği bilgilere göre, Ford, F1'e giriş talebi reddedilen Andretti ile işbirliği yaparak spora girmeyi de değerlendiriyor.

The Ford logo on a WRC car Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images