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Formula 1 / Son dakika

Force India'yı satın alma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Mazepin, davayı kaybetti

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Force India'yı satın alma girişimi başarısızlıkla sonuçlanan Mazepin, davayı kaybetti
Ekleyen:
Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Dmitry Mazepin’in şirketi Uralkali tarafından Force India Formula 1 takımı kayyumlarına karşı Londra Yüksek Mahkemesi’nde açılan dava kapatıldı.

Fakat Rus kimya şirketi iddialarını sürdürerek kararı temyize götüreceklerini söyledi.

2021 Haas F1 takımı pilotu Nikita’nın babası Dmitry Mazepin’in şirketi Uralkali, takıma 2018 Temmuz’da kayyum atandığında Force India’yı almak için çalışan birçok şirketten biriydi ve Dmitry en yüksek teklifi kendilerinin yaptığını düşünmekte.

Hintli bankaların haciz tehditlerine karşı takım sahibi Dr Vijay Mallya ilk planı olan takım hissesi satmaktan vazgeçip takımın varlıklarını satmaya yöneldi.

Varlıklar en sonunda Lawrence Stroll liderliğindeki Racing Point ortaklığına satıldı ve benzeri görülmemiş bir gelişmeyle takımın katılım başvurusunu devralmak için yeni bir takım kurularak takımın araçlarını tamamen FIA ve F1 onayında yarıştırma hakkı kazanılmıştı.

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Kaybeden Mazepin ise kayyum görevini gören FRP Danışmanlık şirketinden Geoff Rowley ve Jason Baker’a karşı kendi şirketi Uralkali yoluyla dava açtı.

Temelde Uralkali’nin iddiası ise kayyumların “adil ve düzgün bir satış işlemi yürütemediği” yönündeydi.

Daha detaylı olarak ise Uralkali FRP’nin “ihmalkar bir tutumla en iyi teklifi yapan şirketi onaylayacağını söyleyerek yalan beyanda bulunduğunu” ve “ihmalkar bir tutumla teklifte bulunma işleminin tüm teklif verenler için eşit bir şekilde yürüteceğini söyleyerek yalan beyanda bulunduğunu” iddia etti.

Ek olarak ise Uralkali FRP’nin “teklif verme işlemini ihmalkar bir şekilde yürüttüğünü” ve “Bay Stroll’e Uralkali’nin telifinin detaylarını açıklayarak güven sağlama görevlerini ihlal ettiklerini” söyledi.

Yüksek Mahkeme ise Salı günü Uralkali’nin tüm iddialarını reddetti.

Mazepin’in kendisi ise bir tanık olarak yer almadı ve Uralkali’yi temsilen Paul Ostling katıldı. Yargıç ise iddiada bulunan temel kişinin bulunmamasının Uralkali’nin aleyhine olduğunu açıkça belirtti.

Alınan karara karşılık yaptığı duyurusunda Uralkali iddialarını sürdüreceğini açıkladı.

Açıklamasında şirket: “Uralkali mahkemenin kararı sebebiyle hayal kırıklığına uğrasa da da davada şirketin önceki iddialarından bazılarının onaylanmasından memnun, aralarında Uralkali’nin Force India F1 takımının varlıkları için verdiği teklifin kazanan tekliften yüksek olması da bulunmak üzere.”

“Uralkali bugün verilen kararı temyiz etmek için izin almak ve uygulanabilir yasal kurallar çerçevesinde haklarını korumak isteğindedir.”

FRP Danışmanlık’tan Motorsport.com’a verilen bir duyuruda sonuçtan memnun oldukları bildirildi: “Bay Justice Miles (Yargıç) sadece Uralkali’nin tüm iddialarını reddetmekle kalmadı Bay Rowlet’nin de satış işlemini ‘adilce ve düzgünce’ yürüttüğünü onayladı.”

“Bu karar FRP’nin başlangıçtan itibaren tutumunu haklı çıkardı, tutumumuz ise ortak kayyumların görevlerini verimlilik ve profesyonellik çerçevesinde yürüterek tüm teklif verenlerle tamamen eşit bir şekilde ilgilendiğiydi.”

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Adam Cooper

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