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Formula 1 / Son dakika

Force India'nın eski patronu Mallya iade davasını kaybetti

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Force India'nın eski patronu Mallya iade davasını kaybetti
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
20 Nis 2020 16:05

Eski Force India Formula 1 takım patronu Vijay Mallya'nın Hindistan'a iade edilmesine yönelik kararın iptaline yönelik açtığı dava, İngiltere Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kararın ardından Mallya'nın İngiltere'deki Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusu yapması için 14 günü bulunuyor.

İş adamı bu rotayı takip etmemeye karar verirse, dava İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel önderliğinde İngiltere İçişleri Bürosu'na gidecek.

Mallya'nın 2012 yılında 1 milyar dolardan fazla borçla iflas eden Kingfisher Havayolları ile ilgili finansal suistimal ve sahtekarlık iddiasıyla Hindistan'a iadesi isteniyor.

Mallya, herhangi bir yolsuzluğu reddetti ve kredileri geri ödemeyi teklif etti, ancak Hintli yetkililer bankalara geri ödeme yapma niyetinde olmadığını iddia ediyorlar.

Hindistan, 2016'nın Mart ayında İngiltere'ye taşınmasının ardından Mallya'ya iade davası açtı. 2017 yılında Hindistan'ın isteği üzerine İngiliz yetkililer tarafından tutuklandı, ancak daha sonra kefaletle serbest bırakıldı.

O zamandan bu yana dünya çapındaki tüm varlıkları donduruldu ve yaklaşık 1.4 milyar dolarlık varlığına haciz geldi. Bu miktar, Mallya'nın aldığı cezadan daha büyük bir rakam.

Mallya, Spyker F1 takımını 2007'nin sonlarında satın almış  ve ertesi sezon Force India olarak yeniden adlandırmıştı. Mallya'nın önderliğinde Force India, orta grubun lider takımlarından birisi oldu.

Bununla birlikte artan maddi sorunların ardından 2018'in ortasında Force India'ya kayyum atandı.

Daha sonra ekibi Lawrence Stroll önderliğindeki bir konsorsiyum satın aldı ve takımın adı Racing Point oldu.

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Editör Rachit Thukral

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