Forbes'e göre Hamilton ve Verstappen, 2022'nin en çok kazanan 50 sporcusu arasında

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Max Verstappen ve Lewis Hamilton, bir alanda daha birbirleriyle rekabet halinde gibi görünüyorlar. 2021'de destansı bir şampiyonluk savaşına giren ikili, finansal tarafta da önde gelen sürücüler arasındalar.

Forbes'in 2022'de en çok kazanan 50 sporcuyu yayınladığı listede motor sporları dünyasından sadece iki isim yer aldı; Hamilton ve Verstappen.

Hamilton, son yıllarda Formula 1'in en çok kazanan sürücüsüydü fakat Verstappen yeni kontratıyla onu yakaladı hatta önüne geçti. Ancak Hamilton'ın tek geliri F1 kontratı değil.

Hamilton, 2022 yılı boyunca toplam 65 milyon dolar kazandı. Bunun 57 milyon doları, sportif tarafta yaptığı kontratlardan/maaştan, 8 milyon doları ise spor dışı faaliyetlerinden geldi.

Bu Hamilton'ı 2022'nin en çok kazanan 17. isim yaparken, Amerikalı olmayan sporcular arasında yedinci oldu.

Verstappen ise 2022 yılını 48 milyon dolarlık kazancıyla kapattı ve 26. sırada yer aldı. Bunun 46 milyon doları Formula 1'de elde ettiği gelirden, 2 milyon doları ise pist dışındaki ticari anlaşmalardan geliyordu.

Listenin en tepesinde Arjantin ile Dünya Kupasını kazanan Lionel Messi yer aldı. Arjantinli yıldız, yılı 130 milyon dolarla kapattı.

Forbes'e göre en çok kazanan 10 sporcu:

1- Lionel Messi (Futbol, Arjantin), 130 milyon dolar.

2- LeBron James (Basketbol, Amerika) 121.2 milyon dolar.

3- Cristiano Ronaldo (Futbol, Portekiz) 115 milyon dolar.

4- Neymar (Futbol, Brezilya) 95 milyon dolar.

5- Stephen Curry (Basketbol, Amerika) 92.8 milyon dolar.

6- Kevin Durant (Basketbol, Amerika) 92.1 milyon dolar.

7- Roger Federer (Tenis, İsviçre) 90.7 milyon dolar.

8- Canelo Álvarez (Boks, Meksika) 90 milyon dolar.

9- Tom Brady (Amerikan Futbolu, Amerika) 83.9 milyon dolar.

10- Giannis Antetokounmpo (Basketbol, Yunanistan) 80.9 milyon dolar.

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17- Lewis Hamilton (Formula 1, Britanya) 65 milyon dolar.

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26- Max Verstappen (Formula 1, Hollanda) 48 milyon dolar.