Forbes'e göre Hamilton ve Verstappen, 2022'nin en çok kazanan 50 sporcusu arasında
Forbes'e göre Lewis Hamilton ve Max Verstappen, 2022'nin en çok kazanan 50 sporcusu arasına girdi.
Max Verstappen ve Lewis Hamilton, bir alanda daha birbirleriyle rekabet halinde gibi görünüyorlar. 2021'de destansı bir şampiyonluk savaşına giren ikili, finansal tarafta da önde gelen sürücüler arasındalar.
Forbes'in 2022'de en çok kazanan 50 sporcuyu yayınladığı listede motor sporları dünyasından sadece iki isim yer aldı; Hamilton ve Verstappen.
Hamilton, son yıllarda Formula 1'in en çok kazanan sürücüsüydü fakat Verstappen yeni kontratıyla onu yakaladı hatta önüne geçti. Ancak Hamilton'ın tek geliri F1 kontratı değil.
Hamilton, 2022 yılı boyunca toplam 65 milyon dolar kazandı. Bunun 57 milyon doları, sportif tarafta yaptığı kontratlardan/maaştan, 8 milyon doları ise spor dışı faaliyetlerinden geldi.
Bu Hamilton'ı 2022'nin en çok kazanan 17. isim yaparken, Amerikalı olmayan sporcular arasında yedinci oldu.
Verstappen ise 2022 yılını 48 milyon dolarlık kazancıyla kapattı ve 26. sırada yer aldı. Bunun 46 milyon doları Formula 1'de elde ettiği gelirden, 2 milyon doları ise pist dışındaki ticari anlaşmalardan geliyordu.
Listenin en tepesinde Arjantin ile Dünya Kupasını kazanan Lionel Messi yer aldı. Arjantinli yıldız, yılı 130 milyon dolarla kapattı.
Forbes'e göre en çok kazanan 10 sporcu:
1- Lionel Messi (Futbol, Arjantin), 130 milyon dolar.
2- LeBron James (Basketbol, Amerika) 121.2 milyon dolar.
3- Cristiano Ronaldo (Futbol, Portekiz) 115 milyon dolar.
4- Neymar (Futbol, Brezilya) 95 milyon dolar.
5- Stephen Curry (Basketbol, Amerika) 92.8 milyon dolar.
6- Kevin Durant (Basketbol, Amerika) 92.1 milyon dolar.
7- Roger Federer (Tenis, İsviçre) 90.7 milyon dolar.
8- Canelo Álvarez (Boks, Meksika) 90 milyon dolar.
9- Tom Brady (Amerikan Futbolu, Amerika) 83.9 milyon dolar.
10- Giannis Antetokounmpo (Basketbol, Yunanistan) 80.9 milyon dolar.
.
17- Lewis Hamilton (Formula 1, Britanya) 65 milyon dolar.
.
26- Max Verstappen (Formula 1, Hollanda) 48 milyon dolar.
Bottas: "Vettel, zirve noktasında rakipsizdi"
"Mercedes, 'zeropod' tasarımıyla devam edecek"
Son Haberler
Arnoux: "Hamilton'ın karakterinden pek hoşlanmıyorum"
Eski Formula 1 pilotu Rene Arnoux, farklı konuları gündeme getiren Lewis Hamilton'ın karakterinden pek hoşlanmadığını söyledi.
2022'de en çok "günün sürücüsü" Verstappen seçildi
Max Verstappen, 2022 sezonunda en çok günün sürücüsü seçilen isim oldu.
Stella: "Ferrari, 2023 aracından memnun"
Andrea Stella, Maranello'daki kaynaklarına atıfta bulunarak "2023 Ferrari'nin iyi bir seviyede" olduğunu iddia etti.
Rakamlarla Motorsport.com Türkiye'nin 2022 sezonu
Türkiye'de aralıksız bir şekilde hem internet sitesinde hem de tüm sosyal medya platformlarında motor sporları ve Formula 1 dünyasının nabzını tutan Motorsport.com Türkiye olarak, geçen senelerde olduğu gibi 2022'de de şeffaf bir şekilde istatistiklerimizi sizlerle paylaşıyoruz.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.