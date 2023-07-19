Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı

Geçmişte de Formula 1 ile ilgili farklı listeler yapan Forbes'un son listesi, taraftarlar için epey eğlenceli bir konuyu ele alıyor: takımların marka değerleri.

2019 sezonundan bu yana hangi takımın ne kadar değerli olduğuna yönelik bir liste yayınlamayan dergi, bütçe sınırı uygulaması devreye alındığından bu yana ilk kez böyle bir liste hazırlıyor.

Şunu belirtmekte fayda var: aradan geçe dört sene, listede sıralama anlamında çok da büyük değişimlere yol açmamış vaziyette, ancak marka değerlerinin ciddi anlamda arttığını görüyoruz.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başı çeken takım, serinin amiral gemisi diyebileceğimiz Ferrari.

Ferrari'yi 2019'da olduğu gibi Mercedes, Red Bull ve McLaren takip etmekte.

Son listede Renault ismiyle yer alan Alpine, gerek takımı hissedarlara arz etmesinden, gerek de Alpine ismiyle yeniden markalaşmasından ötürü değerini yaklaşık üç katına kadar çıkartmış durumda.

Aynı şekilde son listede Racing Point ismiyle yer alan Aston Martin de Lawrence Stroll dönemindeki yatırımların etkisini göstermesi ve Aramco gibi başarılı sponsor anlaşmaları sayesinde dokuzunculuktan altıncılığa kadar tırmanmış durumda.

Listenin son dört sırasında ise AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas ve Williams yer almakta.

Williams'ın son sırada olması büyük bir düşüş, takım son listede altıncı sıradaydı.

İki liste arasında Dorliton Capital'e satılan takım, acele etmeden büyümeye çalışıyor ve son dönemde modern tesislere sahip olmak adına yatırım yapıyor.