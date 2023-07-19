Kayıt Ol
Önceki / Steiner: "Başka bir takıma gitme fikri beni cezbetmiyor" Sonraki / Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Forbes, Formula 1 takımlarının marka değerlerini açıkladı

Dünyanın önde gelen finans dergilerinden Forbes, Formula 1 gridinde yer alan 10 takımın marka değerlerini açıkladı.

Altay Gök
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Geçmişte de Formula 1 ile ilgili farklı listeler yapan Forbes'un son listesi, taraftarlar için epey eğlenceli bir konuyu ele alıyor: takımların marka değerleri.

2019 sezonundan bu yana hangi takımın ne kadar değerli olduğuna yönelik bir liste yayınlamayan dergi, bütçe sınırı uygulaması devreye alındığından bu yana ilk kez böyle bir liste hazırlıyor.

Şunu belirtmekte fayda var: aradan geçe dört sene, listede sıralama anlamında çok da büyük değişimlere yol açmamış vaziyette, ancak marka değerlerinin ciddi anlamda arttığını görüyoruz.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da başı çeken takım, serinin amiral gemisi diyebileceğimiz Ferrari.

Ferrari'yi 2019'da olduğu gibi Mercedes, Red Bull ve McLaren takip etmekte. 

Son listede Renault ismiyle yer alan Alpine, gerek takımı hissedarlara arz etmesinden, gerek de Alpine ismiyle yeniden markalaşmasından ötürü değerini yaklaşık üç katına kadar çıkartmış durumda.

Aynı şekilde son listede Racing Point ismiyle yer alan Aston Martin de Lawrence Stroll dönemindeki yatırımların etkisini göstermesi ve Aramco gibi başarılı sponsor anlaşmaları sayesinde dokuzunculuktan altıncılığa kadar tırmanmış durumda.

Listenin son dört sırasında ise AlphaTauri, Alfa Romeo, Haas ve Williams yer almakta. 

Williams'ın son sırada olması büyük bir düşüş, takım son listede altıncı sıradaydı.

İki liste arasında Dorliton Capital'e satılan takım, acele etmeden büyümeye çalışıyor ve son dönemde modern tesislere sahip olmak adına yatırım yapıyor.

 
paylaşım
yorumlar

Steiner: "Başka bir takıma gitme fikri beni cezbetmiyor"

Frentzen: "Elimde olsa, Steiner ile konuşur ve Mick'e Haas koltuğunu geri verirdim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

Formula 1
Macaristan GP

Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti" Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

Sainz: "Ferrari'nin pilot seçiminden önemli sorunları var"

Sainz: "Ferrari'nin pilot seçiminden önemli sorunları var"

Formula 1
Macaristan GP

Sainz: "Ferrari'nin pilot seçiminden önemli sorunları var" Sainz: "Ferrari'nin pilot seçiminden önemli sorunları var"

Laurent Rossi, Alpine CEO'su görevinden ayrıldı!

Laurent Rossi, Alpine CEO'su görevinden ayrıldı!

Formula 1
Macaristan GP

Laurent Rossi, Alpine CEO'su görevinden ayrıldı! Laurent Rossi, Alpine CEO'su görevinden ayrıldı!

Son Haberler

Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti" Albon: "İsmimin Ferrari ile anılması beni mutlu etti"

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

F1 Formula 1

De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'" De Vries: "F1 şansımın sona erdiğini görmek 'acı verici'"

Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"

Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı" Norris: "McLaren, son 5 sene içerisindeki en büyük güncellemesini yaptı"

Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"

Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"

F1 Formula 1
Macaristan GP

Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı" Verstappen: "Yeni güncellemeler sayesinde viraj performansımız artmalı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Kayıt Ol