Fontana'nın 23 yıldır kayıp olan kaskı bulundu

Norberto Fontana, 1997'de Sauber ile dört Formula 1 yarışında yer aldı. Ertesi kış, hırsızlar Arrecifes'teki evine girdiler ve Fontana'nın 1996'da Sauber'in test sürücülüğünü yaparken, Mugello ve Estoril'deki testler sırasında kullandığı Arai kaskı da dahil olmak üzere her şeyi aldılar.

23 yıldan fazla bir süre sonra kask tekrar ortaya çıktı. Arjantinli sürücü Christian Bodrato Mionetto, geçen cuma günü Buenos Aires'in hemen dışındaki Tortuguitas bankasının önünde, Fontana'nın renklerini taşıyan bir kaskla sürüş yapan bir motosiklet sürücüsü gördü.

Bunu fotoğrafa çekti ve Fontana'ya gönderdi. O da hemen 1998'de çalınan kask olduğunu anladı. Bodrato Mionetto, kaskı takan kişiye seslendi ve yapılan görüşmelerin ardından kask, gerçek sahibine verildi.

Kask, 20 yıldan fazla bir süre önce çalınmasına ve bir motosikletçi tarafından kullanılmış olmasına rağmen hâlâ mükemmel durumdaydı.