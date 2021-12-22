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Formula 1 Haberler

FOM, 2022 F1 takviminde pandemi kaynaklı bazı değişiklikler olabileceğini düşünüyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Formula 1 yönetimi, gelecek yılki yeni takvimde pandemi kaynaklı bazı değişiklikler olabileceğini tahmin ediyor. Fakat şimdilik A planına sadıklar.

FOM, 2022 F1 takviminde pandemi kaynaklı bazı değişiklikler olabileceğini düşünüyor

Formula 1'de gelecek yıl 23 yarışlık bir takvim olması planlanıyor ve orijinal plana göre şu ana kadar sadece Çin takvimden çıkarıldı. Pandeminin başından beri F1'e sahipliği yapamayan Şanghay pistinin yerini Imola alırken, başka bir değişiklik yapılmadı.

Ancak son dönemde COVID-19'un yeni bir varyantının ortaya çıkmasıyla yeni endişeler ortaya çıktı ve bazı ülkeler, tedbirleri tekrar sıkılaştırıyor. Bu da doğrudan F1 üzerinde bir etki yaratabilir.

F1 sportif direktörü Steve Nielsen, bu konuda bazı endişeleri olduğunu doğruladı ve takvimi etkileyebileceğinden endişe duyduklarını belirtti.

Nielsen şöyle dedi: "Biraz endişelenmediğimi söylersem yalan söylemiş olurum."

"Şimdi pandeminin zayıfladığı konusunda iyimser olduğum birkaç ay öncesine kıyasla o kadar da pozitif hissetmiyorum."

"Bu sürekli değişen bir durum. Pandeminin başından beri, hangi bölgeye gittiğinize bağlı olarak vakalar ya yükseldi ya da düştü. Bu değişen enfeksiyon oranlarını göz önünde bulundurarak, takvimimizi buna göre uyarlamamız gerekiyordu."

"Salgın hâlâ can almaya devam ediyor fakat dünya bu koşullarda yaşamayı öğreniyor. Umarım ülkeler arası seyahatleri etkilemez, ki bu durum şampiyona için çok önemli."

"2022'de planlanan tüm yarışları gerçekleştirebileceğimize eminim ama durumu sürekli izlememiz ve olan bitene ivedilikle yanıt vermemiz gerekiyor."

"Başka seçeneğimiz olmadığı sürece, A planına göre gideceğiz. Şu anda alternatif aramıyoruz."

"Durum değişirse  o zaman yedek bir plan bulmamız gerekecek. Fakat şu anda bu ihtimal çok uzakta." dedi.

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