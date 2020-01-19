Floersch: "F1, kadınları 'dikkat çekmek için' kullanıyor"

Son yıllarda motor sporlarında kadın sayısının artmasına yönelik pek çok çalışma yürütülüyor ve tamamen kadın pilotların yarıştığı W Series bunlardan biriydi.

W Series, alınan kararla 2020 Meksika ve Amerika GP'lerinde Formula 1'in destek yarışı haline gelecek.

Aynı zamanda artık seride şampiyon olan isme 15 süper lisans puanı da verilecek.

Bununla birlikte daha önce Ferrari'yi eleştiren ve Sophia Floersch, şimdi de Formula 1'e yüklendi.

Florsch, "Kadınları sadece dikkat çekmek için kullanmak yerine, onlara yarış pilotu olarak inanan insanlar olmalı."

“Geçmişte F1 takımları tarafından desteklenen birkaç kadın vardı, ama sadece kameraya gülümsemek ve el sallamak için durdular."

“Kadınların erkeklerle aynı fırsatlara ve desteğe sahip olması önemli. Tıpkı Ferrari akademisindeki Mick Schumacher gibi bir reklam nesnesi olarak kalmamalılar."

“Ferrari hakkında olumsuz bir şey söylemek istemiyorum, ancak genel olarak takımların kadınlarla çalışma şekli onlara yardımcı olmalı." dedi.

Floersch, W Series'de yarışmaya ilgi duymuyor.

“Jamie'ye (Chadwick) bakın. Şimdi W Series'de bir yıl daha geçirecek çünkü hâlâ Formula 3 için yeterli parası yok.

“Bu yüzden, seviyenin erkeklerin de yarıştığı serilerden daha düşük olduğu bir yerde iki yılını harcıyor."

“Eşit fırsatlara ihtiyacımız var. Her zaman en iyi olmayı hedefledim ve bu pistteki erkekleri yenmeyi de kapsıyor."