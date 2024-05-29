"Flavio Briatore, Renault'ya geri döndü" iddiası!

Renault, en başarılı dönemini Flavio Briatore'nin takım patronu olduğu dönemde geçirdi ve son başarılarını da yine bu dönemde aldı.

Takım geride kalan süreçte birkaç önemli sonuç alsa da hiçbir zaman düzenli olarak galibiyet ya da podyum mücadelesi veremedi.

Son dönemde yaşanan zorlukların ardından Fransız üretici, yeni bir yapılanma sürecine girmiş durumda ve iddiaya göre Flavio Briatore'den yardım istedi.

İtalyan Corriere della Sera'ya göre, 2008 Singapur GP'deki skandal kaza sonrası 2009 yılında F1'den uzaklaştırılan Briatore, De Meo'dan önemli bir teklif aldı.

De Meo, Briatore'den Alpine'i yeniden canlandırmalarına liderlik etmesini istedi ve Briatore de bu teklifi kabul etti.

Haberde De Meo'nun Briatore'yi, Enstone merkezli ekibin "işe alım sürecini denetlemek" gibi özel bir danışmanlık görevine getirdiği iddia edildi.

Habere göre Briatore, yeni organizasyon yapısı henüz belirlemeden pek çok tasarımcının uygunluğunu araştırdı hatta Adrian Newey ile konuştu.

Briatore, 2026 motor ve şasi yönetmeliği değişikliklerini göz önünde bulundurarak Newey'i takıma getirmeye çalışıyor. Fakat kendisine pek çok takımın ilgisi var.