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Formula 1 Haberler

Fittipaldi: "Verstappen'in şampiyonluklarında hiçbir leke yok"

Emerson Fittipaldi, Max Verstappen'in her iki dünya şampiyonluğunda da hiçbir leke olmadığına inanıyor.

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Fittipaldi: "Verstappen'in şampiyonluklarında hiçbir leke yok"
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Max Verstappen Japonya'da ikinci Formula 1 şampiyonluğunu kazandı ve tarihte bunu başarabilen 17 pilottan birisi oldu.

Şu anda iki şampiyonluğu bulunan isimler arasında Mika Hakkinen, Fernando Alonso ve Emerson Fittipaldi yer alıyor.

Brezilyalı Fittipaldi, bu başarıyı 1972 ve 1974 yıllarında elde ettiği için bunun nasıl bir his olduğunu biliyor.

VegasInsider'a konuşan Fittipaldi, Verstappen'den etkilendiğini söylüyor ve başardıklarının, genç sürücünün yeteneğini net şekilde ortaya koyduğunu söylüyor.

"Şampiyon olmak her zaman inanılmaz derecede zordur, bunun bir dönemi yok. Spor hangi dönemde olursa olsun, rekabet zordur. Her zaman üzerinizde baskı vardır."

"İki şampiyonluk kazanmak çok zordur fakat bunu başardığınız zaman da oldukça tatmin edicidir. Bu yeteneğinizin ve adanmışlığınızın bir onayı olur."

"Max şüphesiz son derece mutlu çünkü iki yıl üst üste şampiyonluk kazandı ve bence bu çok özel bir başarı."

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Verstappen'in şampiyonlukları iki tartışmalı yılda geldi. Hollandalı pilotun ilk şampiyonluğu, tartışmalı 2021 Abu Dhabi GP'nin ardından gelirken bazı taraftarlar bu yılki şampiyonluğu da, takımın geçen yılki bütçe sınırını aşmasına bağlıyorlar.

Fakat Fittipaldi, Verstappen'in her iki şampiyonluğunda da herhangi bir leke olmadığına inanıyor.

Fittipaldi, "Bence hayır, bunun Max'le hiçbir ilgisi yok."

"Bence geçen yıl da hak etti, bu yıl da hak ediyor. Bu yıl şampiyonluğa giden yolda yarışların çoğunu kazandı ve harika sürdü."

"Abu Dhabi'de olanların da Max'in yeteneğiyle hiçbir ilgisi yoktu. Yani şampiyonluğu hak etti. Bu yıl da durum farklı değil. Max harika bir performans sergiledi, yeteneğini gösterdi ve baskıya boyun eğmedi."

"Gerçek bir şampiyon olduğunu kanıtladı. Gride son şampiyon olarak geldiğinizde üzerinizde büyük bir baskı oluyor. Fakat Max bunu çok iyi idare etti." dedi.

Verstappen, Nico Rosberg'den sonra Lewis Hamilton'ı şampiyonluk savaşında mağlup eden ilk isim oldu.

Yine de Fittipaldi, Hamilton'ın pes etmemesini çok güçlü buluyor.

"Sene başında şampiyonluk için gerekli araca sahip olmaması onun için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Yedi kez dünya şampiyonu olmuş birisi için böyle bir durumda olmak kuşkusuz sinir bozucuydu."

"Ancak, her yarışta her saniye için mücadele etti. Kendini adaması, yeteneği ve sıkı çalışma konusundaki tutumu çok etkileyici."

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