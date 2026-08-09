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Formula 1

Fittipaldi: "Verstappen'in Red Bull'dan ayrılığı 'sandalye kapmaca' etkisi yaratabilir"

İki kez F1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, Max Verstappen'in bu yıl Red Bull'dan ayrılması halinde pilot pazarında büyük bir hareketlilik yaşanacağını düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Max Verstappen'in, beş yıl önce ilk dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından Red Bull ile sözleşmesini uzatması sayesinde mevcut kontratı 2028 sezonunun sonuna kadar devam ediyor.

Ancak sözleşmede performansa bağlı ayrılık maddelerinin bulunduğu iddia ediliyor. Red Bull'un bu sezon griddeki rekabet gücünü kaybetmesiyle birlikte söz konusu maddeler de son dönemde sıkça gündeme geliyor.

Fittipaldi ise Verstappen'in Red Bull'a bağlılığını koruduğunu düşünüyor.

Fittipaldi, F1'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Neler olup bittiği konusunda fikir belirtmek her zaman zor. Onun ilişkisini bilmiyorum, gelecek yıl ne yapacaklarını bilmiyorum."

Emerson Fittipaldi

Emerson Fittipaldi

Fotoğraf: Marc Fleury

"Max inanılmaz bir yetenek. Aracı adeta sırtında taşıyor. Bence takıma karşı büyük bir bağlılığı var ve bunu seviyorum. Ben de her zaman mümkün olduğunca uzun yıllar aynı takımda yarışmayı tercih ettim. Bence onda da böyle bir bağlılık var."

"Ancak elbette takımdan ayrılabilir. Eğer böyle bir şey olursa, tam anlamıyla bir 'sandalye kapmaca' durumu yaşanır. Herkesin yerini değiştirecek bir süreç başlar."

"Bence Formula 1'in bu tarafı heyecan verici. Taraftarlar 'Kim orada olacak? Kim nereye gidecek?' diye merak ediyor. Bu da sporun bir parçası."

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