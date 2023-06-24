Fittipaldi: "Verstappen şampiyonluk rekorunu kırabilir"

GPToday'e konuşan Fittipaldi şöyle dedi: "Verstappen'in Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın rekorunu kırıp kıramayacağı hakkında konuşmak için henüz çok erken."

"Fakat kesinlikle bunu başarabilecek potansiyele sahip. Bir spor dalında bazen bazı rekorlar kırılamaz gibi görünüyor fakat tarih bize aksini söylüyor."

"Şüphesiz Max'in rekoru kırma potansiyeli var. Bunun için gerekli yaş, fiziksel durum, antrenman seviyesi ve psikolojik dayanıklılığa sahip."

"Yani yedi şampiyonluktan daha fazlasını kazanabilir."

Lewis Hamilton da sekizinci şampiyonluğunu alarak bu alanda en tepeye yerleşmek istiyor.