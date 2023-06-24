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Fittipaldi: "Verstappen şampiyonluk rekorunu kırabilir"

Emerson Fittipaldi, Red Bul pilotu Max Verstappen'in Formula 1'deki şampiyonluk rekorunu kırabileceğini düşünüyor.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen genç yaşına rağmen iki şampiyonluk aldı ve sezonun kalan kısmında bir sürpriz yaşanmadığı takdirde şampiyonluk sayısını üçe çıkaracak.

Hollandalı sürücü şimdiden en çok şampiyonluk kazanan isimlerden birisi oldu ve pek çok alanda istatistiklerini geliştiriyor.

Çifte dünya Emerson Fittipaldi, GPToday'e yaptığı açıklamada Red Bull sürücüsünün sekiz şampiyonluk kazanarak Lewis Hamilton ve Michael Schumacher'in rekorunu kırabilecek potansiyelde olduğunu söyledi.

GPToday'e konuşan Fittipaldi şöyle dedi: "Verstappen'in Michael Schumacher ve Lewis Hamilton'ın rekorunu kırıp kıramayacağı hakkında konuşmak için henüz çok erken."

"Fakat kesinlikle bunu başarabilecek potansiyele sahip. Bir spor dalında bazen bazı rekorlar kırılamaz gibi görünüyor fakat tarih bize aksini söylüyor."

"Şüphesiz Max'in rekoru kırma potansiyeli var. Bunun için gerekli yaş, fiziksel durum, antrenman seviyesi ve psikolojik dayanıklılığa sahip."

"Yani yedi şampiyonluktan daha fazlasını kazanabilir."

Lewis Hamilton da sekizinci şampiyonluğunu alarak bu alanda en tepeye yerleşmek istiyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

 

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