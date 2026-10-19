Formula 1
Fittipaldi: "Verstappen, motorun potansiyelini gördüğü için Red Bull'da kaldı"
İki kez dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, Max Verstappen'in Red Bull'un geleceğinin çok daha parlak olabileceğini öngördüğünü düşünüyor.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 19 Eki 2026 17:15
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Red Bull-Ford Powertrains motoru, Formula 1'deki ilk sezonuna oldukça iyi bir başlangıç yaptı. Christian Horner, Milton Keynes'te güçlü bir motor ekibi oluşturmak için önemli yatırımlar yaptı ve güç ünitesi alanındaki yetenekli isimleri bir araya getirdi.
Ekibin başındaki Ben Hodgkinson, geçmişte Mercedes'in ilk turbo hibrit güç ünitelerinin geliştirilmesinde önemli rol oynamıştı.
İki kez dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi'ye göre, Red Bull'un 2021-2025 yılları arasında elde ettiği başarılı sonuçların ardından Honda'dan kadrosuna kattığı mühendisler de yeni motorun gelişiminde belirleyici rol oynuyor.
Emerson Fittipaldi
Fotoğraf: Marc Fleury
Fittipaldi, Betway'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Görünüşe göre Red Bull, yeni motorun geliştirilmesine katkıda bulunmaları için Honda'daki çok profesyonel isimleri ekibine kattı."
"Bu da büyük bir avantaj sağlıyor çünkü Honda, tarihsel olarak son derece kaliteli motorlar üretmesiyle tanınıyor."
"Max Verstappen'in uzun vadede takımda kalmaya karar vermesinin nedenlerinden biri de bu olabilir. Verstappen, önümüzdeki yıllara ilişkin beklentileri değerlendirme fırsatı buldu ve özellikle motor konusunda son derece yetkin insanlara güvenebileceğini biliyordu."
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- Motorsport.com Ekibi
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