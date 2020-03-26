Fittipaldi ile Deletraz Haas'ın test ve yedek pilotu olacak
Haas, Pietro Fittipaldi ve Louis Deletraz'ın 2020 Formula 1 sezonunda resmi test ve yedek sürücüler olarak hizmet vereceğini doğruladı.
Fittipaldi ve Deletraz, 2018'in sonunda Haas ile ilk kez bir F1 testi yaptılar ve geçen yıl yarış pilotları Romain Grosjean ile Kevin Magnussen'i desteklemek için takıma katıldılar.
Fittipaldi 2019'a kadar Haas’ın test sürücüsü olarak görev yaparken Deletraz takımın resmi simülatör sürücüsüydü. Her ikisi de şimdi takımın test ve yedek pilotları olarak görev alacaklar.
Haas F1 şefi Gunther Steiner, “Doğal olarak bu duyuruyu sezona başladığımız Avustralya Grand Prix'sinde yapmayı amaçlamıştık, ancak hem orada hem de küresel olarak devam eden olaylar nedeniyle önceliğimiz devam eden COVID-19 salgını oldu."
“Pietro ve Louis son 12 ay içinde bize kendilerini kanıtladılar ve şimdi onları Haas F1'in hem resmi test hem de yedek sürücü olarak onaylamaktan mutluluk duyuyoruz.
“Simülatördeki çalışmaları, geçen sezon karşı karşıya kaldığımız zorluklardan ötürü hiç şüphesiz değerliydi." dedi.
Fittipaldi'nin 2020'de Super Formula'da yarışacağı açıklanmıştı ancak son anda bu koltuğu Red Bull Sürücüsü Sergio Sette Camara kaptı.
Deletraz ise geçen yıl Formula 2'de mücadele etti ve bu yıl Charouz Racing System'le bir kez daha F2'de yarışacak.
Fittipaldi anlaşmadan dolayı mutlu olduğunu söylerken, Deletraz, “Formula 1'de resmi bir test ve yedek sürücü olmak, Formula 1'de yarışma hedefime ulaşma yolunda atılmış bir başka önemli adım olacak." dedi.
Hem Fittipaldi hem de Deletraz, 5 Nisan'da yapılacak bir sonraki F1 Esports Sanal Grand Prix etkinliğine katılacaklar.
Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
|Louis Deletraz , Pietro Fittipaldi
|Takımlar
|Haas F1 Team
|Editör
|Luke Smith
Fittipaldi ile Deletraz Haas'ın test ve yedek pilotu olacak
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