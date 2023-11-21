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Fittipaldi ve Bearman, Haas ile Abu Dabi testine katılacak

Haas'ın yedek pilotu Pietro Fittipaldi ve Ferrari'nin genç yeteneği Oliver Bearman, Abu Dabi'de gerçekleştirilecek sezon sonu testinde VF-23'ün direksiyonuna geçecek.

Editör Ezel Tan
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Oliver Bearman, Haas VF-23

Haas, bu yıl cuma antrenmanlarında piste çıkması için Ferrari'nin genç yeteneği Oliver Bearman'da karar kılmıştı. İngiliz pilot, Mexico City'deki ilk seansta piste çıktı ve iyi bir iş yaptı.

Genç sürücü, Abu Dabi'deki ilk seansta tekrar Haas'ın direksiyonuna geçecek. 

Yarışın ardından salı günü düzenlenecek Abu Dabi sezon sonu testine de katılacak Bearman, bu görevi takımın yedek pilotu Pietro Fittipaldi ile paylaşacak.

Haas takımının patronu Günther Steiner, "Sezonun son yarışları için heyecan verici bir sürücü kadromuz var."

"Özellikle gelecek sezon için veri toplamamız gerektiğinden, takım olarak Pietro'ya çok değer veriyoruz."

"Oliver ise Mexico City'de bizim için harika bir ilk antrenman seansı çıkardı."

"Onun tutumu, iş ahlakı ve geri bildirimleri bizi etkiledi, bu nedenle ona takımla daha fazla zaman geçirme ve Formula 1 aracı hakkındaki daha fazla bilgi edinme fırsatı vermek mutluluk verici." dedi.

Pietro Fittipaldi, Yedek Sürücü, Haas F1 Takımı

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Görselleri

Pietro Fittipaldi, Yedek Sürücü, Haas F1 Takımı

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