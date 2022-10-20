Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / McLaren MCL36, önümüzdeki dört hafta sonu boyunca dijital panellerle donatılmış olacak! Sonraki / Norris: "Red Bull ile görüştüm fakat McLaren benim için daha iyi bir seçim"
Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Fittipaldi: "Schumacher, Williams'a geçmeli"

Eski F1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, Mick Schumacher'in Haas'ta kalmak yerine Williams'a geçmesi gerektiği görüşünde.

Ekleyen:
, Editör
Fittipaldi: "Schumacher, Williams'a geçmeli"
Haberi dinle

Haas takım patronu Guenther Steiner, Schumacher'in gelecek yıl koltuğunu koruma şansının "yüzde 50-50" olduğunu söylese de Haas'ın son dönemki açıklamaları bunun olmayacağını gösteriyor.

Takımın sahibi Gene Haas, Associated Press'e verdiği demeçte Schumacher'in çok fazla kaza yaptığını ve bunu kazandığı puanlarla telafi edemediğini söyledi.

Ertesi gün de Guenther Steiner, Daniel Ricciardo'yla ilgilendiklerini ve eğer kendilerine katılmak isterse, görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Bunların hiçbiri Schumacher için iyi şeyler değil ama bu, onun F1 macerasının bittiği anlamına gelmiyor.

Williams takım patronu Jost Capito geçtiğimiz günlerde Alman pilotun kendileri için olası seçeneklerden birisi olduğunu söyledi.

Eski f1 Dünya Şampiyonu Fittipaldi de 23 yaşındaki pilotun Williams'a gitmesi gerektiğini söyledi.

Mick Schumacher, Haas VF-22

Mick Schumacher, Haas VF-22

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Vegas Insider'a verdiği demeçte Fittipaldi, "Tabii ki Mick daha iyi bir takıma geçebilir." 

 "Williams giderek daha iyi hale geliyor. Ayrıca gelişim potansiyeline de sahipler."

"Eğer bu gerçekleşirse Mick için gelecekte çok iyi bir takım olabilir çünkü takım yakında bir sonraki seviyeye geçmeye hazır olacak." dedi.

Fittipaldi, Haas koltuğu içinse Nico Hulkenberg'i önerip, "Bence Nico her zaman son derece hızlı ve yetenekli bir pilottu. Sadece hafife alınıyor." dedi.

Fittipaldi ayrıca Nyck de Vries'la anlaşan AlphaTauri'yi de övdü.

"Nyck, Franz Tost yönetimindeki çok iyi bir takıma geçiyor. Bu çok özel bir takım. Yarışmayı seviyorlar."

"Williams'la çıktığı tek yarışta çok etkileyiciydi ve eminim gelecek sezon AlphaTauri ile yarışmak hoşuna gidecektir."

"İyi sonuçlar almaya çalışacağına şüphe yok."

İlginizi Çekebilir:
paylaşım
yorumlar
McLaren MCL36, önümüzdeki dört hafta sonu boyunca dijital panellerle donatılmış olacak!
Önceki haber

McLaren MCL36, önümüzdeki dört hafta sonu boyunca dijital panellerle donatılmış olacak!
Sonraki haber

Norris: "Red Bull ile görüştüm fakat McLaren benim için daha iyi bir seçim"

Norris: "Red Bull ile görüştüm fakat McLaren benim için daha iyi bir seçim"
Daha fazlası
Ezel Tan
Norris: "Red Bull ile görüştüm fakat McLaren benim için daha iyi bir seçim" Birleşik Devletler GP
Formula 1

Norris: "Red Bull ile görüştüm fakat McLaren benim için daha iyi bir seçim"

Watson: "Mercedes bu yıl yarış kazanacak"
Formula 1

Watson: "Mercedes bu yıl yarış kazanacak"

COTA'da yine iki DRS bölgesi olacak Birleşik Devletler GP
Formula 1

COTA'da yine iki DRS bölgesi olacak

Son Haberler

Amerika GP 2. antrenman: Test seansında Leclerc lider
Formula 1 Formula 1

Amerika GP 2. antrenman: Test seansında Leclerc lider

Amerika Grand Prix'si öncesinde gerçekleştirilen 2. antrenman seansını Ferrari pilotu Charles Leclerc ilk sırada tamamladı.

Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı
Formula 1 Formula 1

Canlı anlatım: Amerika GP 2. antrenman seansı

2022 Amerika GP 2. antrenman seansı canlı anlatımında sizlerleyiz

FIA, tüm mesafesi tamamlanamayan yarışlardaki puan sistemini gözden geçirecek
Formula 1 Formula 1

FIA, tüm mesafesi tamamlanamayan yarışlardaki puan sistemini gözden geçirecek

FIA; Japonya GP'de yaşanan puan karmaşasının ardından tüm mesafesi koşulamayan yarışlardaki puan dağıtım sistemini gözden geçireceğini açıkladı.

WSBK Arjantin 2. antrenman: Rea, Toprak ve Bautista'nın hemen önünde lider
World Superbike World Superbike

WSBK Arjantin 2. antrenman: Rea, Toprak ve Bautista'nın hemen önünde lider

World Superbike Arjantin ayağında 2. antrenman seansını Jonathan Rea ilk sırada tamamlasa da günün en hızlı zamanı Toprak Razgatlıoğlu'nda kaldı.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.