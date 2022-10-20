Fittipaldi: "Schumacher, Williams'a geçmeli"
Eski F1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, Mick Schumacher'in Haas'ta kalmak yerine Williams'a geçmesi gerektiği görüşünde.
Haas takım patronu Guenther Steiner, Schumacher'in gelecek yıl koltuğunu koruma şansının "yüzde 50-50" olduğunu söylese de Haas'ın son dönemki açıklamaları bunun olmayacağını gösteriyor.
Takımın sahibi Gene Haas, Associated Press'e verdiği demeçte Schumacher'in çok fazla kaza yaptığını ve bunu kazandığı puanlarla telafi edemediğini söyledi.
Ertesi gün de Guenther Steiner, Daniel Ricciardo'yla ilgilendiklerini ve eğer kendilerine katılmak isterse, görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Bunların hiçbiri Schumacher için iyi şeyler değil ama bu, onun F1 macerasının bittiği anlamına gelmiyor.
Williams takım patronu Jost Capito geçtiğimiz günlerde Alman pilotun kendileri için olası seçeneklerden birisi olduğunu söyledi.
Eski f1 Dünya Şampiyonu Fittipaldi de 23 yaşındaki pilotun Williams'a gitmesi gerektiğini söyledi.
Mick Schumacher, Haas VF-22
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Vegas Insider'a verdiği demeçte Fittipaldi, "Tabii ki Mick daha iyi bir takıma geçebilir."
"Williams giderek daha iyi hale geliyor. Ayrıca gelişim potansiyeline de sahipler."
"Eğer bu gerçekleşirse Mick için gelecekte çok iyi bir takım olabilir çünkü takım yakında bir sonraki seviyeye geçmeye hazır olacak." dedi.
Fittipaldi, Haas koltuğu içinse Nico Hulkenberg'i önerip, "Bence Nico her zaman son derece hızlı ve yetenekli bir pilottu. Sadece hafife alınıyor." dedi.
Fittipaldi ayrıca Nyck de Vries'la anlaşan AlphaTauri'yi de övdü.
"Nyck, Franz Tost yönetimindeki çok iyi bir takıma geçiyor. Bu çok özel bir takım. Yarışmayı seviyorlar."
"Williams'la çıktığı tek yarışta çok etkileyiciydi ve eminim gelecek sezon AlphaTauri ile yarışmak hoşuna gidecektir."
"İyi sonuçlar almaya çalışacağına şüphe yok."
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