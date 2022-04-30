Fittipaldi: "Red Bull hem mekanik hem de aerodinamik olarak gelişmiş görünüyor"

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Max Verstappen, pole pozisyonundan başladığı Emilia Romagna GP'yi kontrol altında götürdü ve 10 saniyenin üzerine çıkardığı farkla, rahat bir galibiyet elde etti.

Hollandalı pilot, hafta sonu boyunca güçlüydü ve kariyerinin ikinci Grand Slam'ine imza atmış oldu. Bunda Red Bull'un hafta sonuna getirdiği ağırlık ve aerodinamik güncellemelerin de faydası vardı.

Diğer tarafta Ferrari için her şey ters gitti ve hem doğru ayarları bulmakta zorlandılar, hem de çeşitli hatalar yaptılar.

Emerson Fittipaldi, Ferrari'nin kazanmasını beklediği için mevcut duruma şaşırdığını ancak RB18'in hafta sonu boyunca "gelişmiş" göründüğünü söyledi.

VegasInsider'a konuşan Fittipaldi, "Yarışı Ferrari'nin kazanmasını bekliyordum fakat sprint yarışını seyrettiğimde, Red Bull'un mekanik ve aerodinamik anlamda çok geliştiğini gördüm."

"Max yarışta lastiklerini çok daha iyi kullanabiliyordu."

"Bence hem Max hem de Checo harika bir yarış çıkardı. Yarışı çok iyi bir tempoda kazandılar. Bu harika bir haber çünkü Ferrari'nin çok hızlı bir aracı var."

"Yine de bence Ferrari'nin [şampiyonluk] şansı Red Bull'dan daha fazla. Bakalım ilerleyen yarışlar nasıl olacak?" dedi.

Fittipaldi'ye göre Ferrari F1-75 bazı alanlarda yeterince iyi değil.

"Ferrari'ye baktığınızda, aracın dalgalanmadan çok fazla etkilendiğini görebiliyorsunuz. Araç düzlüklerde bir aşağı bir yukarı hareket edip duruyor. Red Bull kadar yere basma gücüne ve mekanik yol tutuşa sahip görünmüyorlar."

"Bu, Red Bull'u şu anda üstün kılıyor çünkü çok fazla tutuşa sahipler ve bu durum lastikler için iyi. Sezonda böyle bir durum çok önemlidir."

Son olarak pilot hatalarıyla ilgili de Fittipaldi şöyle dedi: "Eminim bu hafta sonu herkes Ferrari'nin kazanmasını bekliyordu. Bu da üzerlerinde ekstra baskı yarattı."

"Bence hem Carlos hem de Charles, çok fazla şey istediler."

"Leclerc'in hatası herkesin başına gelebilecek bir şey. Ancak bu, İtalya'da yani Ferrari'nin evinde oldu. Eğer farklı bir pistte olsaydı bu kadar tartışma konusu olmazdı."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotoğraf: Ferrari