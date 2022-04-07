Fittipaldi: "Mercedes'in en büyük sorunu motor"

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Bahreyn'de yapılan ilk yarışta Mercedes motoru kullanan isimler arasında sadece fabrika takımı pilotları puan almıştı.

Suudi Arabistan'da ise sıralama turlarında son bölüme sadece George Russell kalırken, yarışta Russell, Lewis Hamilton ve McLaren pilotu Lando Norris puan aldı.

Eski F1 şampiyonu Emerson Fittipaldi, Mercedes'in ilk iki yarıştaki düşük performansını motor tarafındaki eksikliğe bağlıyor.

Fittipaldi, elçisi olduğu VegasInsider.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Mercedes'in düzlüklerdeki hızı çok daha düşük."

"Motordan daha az güç alırsanız, aerodinamik anlamda fedakarlık yapmanız gerekir ve bu da aracın kontrol edilebilirliğini etkiler. Sonunda kısır bir döngüye girersiniz."

"Düzlüklerde yeterli hızınız yoksa, aracın yere basma gücünü düşürürsünüz ve bunu yaparken virajlarda kaybedersiniz. Bu da sizi her zaman zor bir uzlaşma içerisinde bırakır.”

"Motor gücü ne kadar yüksekse, yere basma gücünü o kadar yükseltebilirsiniz. Çünkü bunu yapsanız bile düzlüklerde hâlâ güçlü olabilirsiniz. Aynı zamanda frenleme ve virajlarda da durum daha iyi olur, bu da lastiklerini korumalarına izin verir."

"Mercedes'in bence çözmesi gereken büyük bir sorunu var."

2022 Ferrari'nin yılı mı?

Fittipaldi'ye göre, Mercedes motoru yeterince güçlü olmadığı için bu yılki mücadele Ferrari ve Red Bull arasında olacak. Brezilyalı pilot, 2022'nin Ferrari'nin yılı olacağını düşünüyor.

Fittipaldi, "Bu, Ferrari'nin yeniden dünya şampiyonu olacağı yıl. Bu, kesinlikle o yıl. Red Bull'un da iyi durumda olduğunu biliyorum ama Ferrari'nin şu anda şampiyonluğu kazanma şansı var ve bunun bu yıl gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Çok güçlü görünüyorlar. Her iki sürücü de çok iyi gidiyor.”

"Charles ve Carlos oldukça üst bir seviyede yarışıyor ve ikisi de şampiyonluğu kazanmak istiyor. Şampiyon olmak için gerekli şansa sahip olduklarını düşünüyorlar. Bir sürücü şampiyonluğu kazanma şansı olduğunu görmeye başlar başlamaz, bunun peşinden gider ve sürekli şekilde %110'unu verir."

Fittipaldi, McLaren'ın performansı içinse pek iyimser değil.

"Önümüzdeki dört veya beş yarışta aracı adım adım geliştireceklerini düşünüyorum. Bu açıdan zaten belli bir plan yaptılar."

"McLaren kesinlikle gelişme potansiyeline sahip ancak dışarıdan biri olarak değerlendirirsem Mercedes motorunun hâlâ biraz gelişmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum."

Carlos Sainz Jr., Ferrari, cycles the track Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images