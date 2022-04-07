Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Steiner: "Kargo gecikmeleri F1 yönetiminin kontrolü dışında" Sonraki / Magnussen: "F1 formuna kavuşmam zor olacak ama antrenmanlardan keyif alıyorum"
Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Fittipaldi: "Mercedes'in en büyük sorunu motor"

Çifte Formula 1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, ilk iki yarışın ardından Mercedes'in en büyük probleminin motor olduğunu iddia etti.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Fittipaldi: "Mercedes'in en büyük sorunu motor"
Haberi dinle

Bahreyn'de yapılan ilk yarışta Mercedes motoru kullanan isimler arasında sadece fabrika takımı pilotları puan almıştı.

Suudi Arabistan'da ise sıralama turlarında son bölüme sadece George Russell kalırken, yarışta Russell, Lewis Hamilton ve McLaren pilotu Lando Norris puan aldı.

Eski F1 şampiyonu Emerson Fittipaldi, Mercedes'in ilk iki yarıştaki düşük performansını motor tarafındaki eksikliğe bağlıyor.

Fittipaldi, elçisi olduğu VegasInsider.com'a verdiği demeçte şöyle dedi: "Mercedes'in düzlüklerdeki hızı çok daha düşük."

"Motordan daha az güç alırsanız, aerodinamik anlamda fedakarlık yapmanız gerekir ve bu da aracın kontrol edilebilirliğini etkiler. Sonunda kısır bir döngüye girersiniz."

"Düzlüklerde yeterli hızınız yoksa, aracın yere basma gücünü düşürürsünüz ve bunu yaparken virajlarda kaybedersiniz. Bu da sizi her zaman zor bir uzlaşma içerisinde bırakır.”

"Motor gücü ne kadar yüksekse, yere basma gücünü o kadar yükseltebilirsiniz. Çünkü bunu yapsanız bile düzlüklerde hâlâ güçlü olabilirsiniz. Aynı zamanda frenleme ve virajlarda da durum daha iyi olur, bu da lastiklerini korumalarına izin verir."

"Mercedes'in bence çözmesi gereken büyük bir sorunu var." 

2022 Ferrari'nin yılı mı?

Fittipaldi'ye göre, Mercedes motoru yeterince güçlü olmadığı için bu yılki mücadele Ferrari ve Red Bull arasında olacak. Brezilyalı pilot, 2022'nin Ferrari'nin yılı olacağını düşünüyor.

Fittipaldi, "Bu, Ferrari'nin yeniden dünya şampiyonu olacağı yıl. Bu, kesinlikle o yıl. Red Bull'un da iyi durumda olduğunu biliyorum ama Ferrari'nin şu anda şampiyonluğu kazanma şansı var ve bunun bu yıl gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Çok güçlü görünüyorlar. Her iki sürücü de çok iyi gidiyor.”

"Charles ve Carlos oldukça üst bir seviyede yarışıyor ve ikisi de şampiyonluğu kazanmak istiyor. Şampiyon olmak için gerekli şansa sahip olduklarını düşünüyorlar. Bir sürücü şampiyonluğu kazanma şansı olduğunu görmeye başlar başlamaz, bunun peşinden gider ve sürekli şekilde %110'unu verir."

Fittipaldi, McLaren'ın performansı içinse pek iyimser değil.

 "Önümüzdeki dört veya beş yarışta aracı adım adım geliştireceklerini düşünüyorum. Bu açıdan zaten belli bir plan yaptılar."

"McLaren kesinlikle gelişme potansiyeline sahip ancak dışarıdan biri olarak değerlendirirsem Mercedes motorunun hâlâ biraz gelişmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum."

Carlos Sainz Jr., Ferrari, cycles the track

Carlos Sainz Jr., Ferrari, cycles the track

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Steiner: "Kargo gecikmeleri F1 yönetiminin kontrolü dışında"
Önceki haber

Steiner: "Kargo gecikmeleri F1 yönetiminin kontrolü dışında"
Sonraki haber

Magnussen: "F1 formuna kavuşmam zor olacak ama antrenmanlardan keyif alıyorum"

Magnussen: "F1 formuna kavuşmam zor olacak ama antrenmanlardan keyif alıyorum"
Yorumları görüntüle
Erwin Jaeggi Daha fazlası
Erwin Jaeggi
Hill: "Hamilton şampiyon olabilir" Avustralya GP
Formula 1

Hill: "Hamilton şampiyon olabilir"

Mansell, Senna'yı taşıdığı Williams F1 aracını satıyor
Formula 1

Mansell, Senna'yı taşıdığı Williams F1 aracını satıyor

Verstappen, Red Bull'un sorunları çözmüş olmasını umuyor Suudi Arabistan GP
Formula 1

Verstappen, Red Bull'un sorunları çözmüş olmasını umuyor

Ferrari Daha fazlası
Ferrari
Ferrari, İspanya'ya getirmeyi planladığı difüzörünü Melbourne'de denedi Avustralya GP
Formula 1

Ferrari, İspanya'ya getirmeyi planladığı difüzörünü Melbourne'de denedi

Ferrari'nin ilk güncelleme paketi: İlk olarak verimlilik ve hafifleme, sonrasında taban güncellemeleri Avustralya GP
Formula 1

Ferrari'nin ilk güncelleme paketi: İlk olarak verimlilik ve hafifleme, sonrasında taban güncellemeleri

Sainz: "Suudi Arabistan, F1-75'te yaşadığım zorlukları anlamak için önemliydi" Avustralya GP
Formula 1

Sainz: "Suudi Arabistan, F1-75'te yaşadığım zorlukları anlamak için önemliydi"

Son Haberler

Bottas: "İlk on için savaşabilecek güçteyiz"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "İlk on için savaşabilecek güçteyiz"

F1 pilotları, yeni pist düzeninin geçişleri artıracağından emin değil
Formula 1 Formula 1

F1 pilotları, yeni pist düzeninin geçişleri artıracağından emin değil

Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu"
Formula 1 Formula 1

Ocon: "Alpine için pozitif bir gün oldu"

Leclerc: "Pist daha çok Red Bull'a uyuyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Pist daha çok Red Bull'a uyuyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.