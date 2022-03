Fittipaldi, Leclerc ve Verstappen arasındaki savaşa şapka çıkartıyor

Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Red Bull pilotu Max Verstappen, Cidde pistinde galibiyet için kıyasıya bir rekabet içerisine girdiler.

Mücadeleyi kazanan taraf Verstappen olsa da, Christian Horner'ın deyimiyle ikili, birbirleriyle adeta kedi fare gibi oynadılar.

Özellikle son virajdan önceki DRS algılama noktası, sürücüler arasında bir tür oyun oynanmasına yol açtı.

Çünkü düzlükte DRS etkisi çok fazlaydı ve DRS alan isim ciddi avantaj elde ediyordu.

Emerson Fittipaldi, bu ikili arasındaki mücadelenin kendisine büyük keyif verdiğini dile getirdi.

"İzlemesi çok keyifliydi çünkü sınırları aşıyorlardı fakat yine de birbirlerinin alanlarına büyük saygı duyuyorlardı."

"Gerçekten sınırdaydılar, bazen tekerleklerini kilitlediler fakat tam sınır noktasında kaldılar, gerçekten bunu görmek harikaydı."

"Bana göre buna 'sürüş sanatı' deniyor."

Fittipaldi, yarış tan da övgüyle bahsetti.

"Bence bu, harika bir gösteri ve harika bir yarıştı. Tribünlerdeki herkes kimin kazanacağını görmek için heyecandan ayağa kalktı."

"Sporun ihtiyacı olan da buydu. Yeni kuralları seviyorum. Formula 1'in gidişatı gerçekten hoşuma gidiyor."

"Bu yıl Formula 1 için inanılmaz bir yıl olacak. Bence genç nesil Formula 1 için deliriyor. Amerika'da önceden sadece IndyCar vardı, şimdi Formula 1'e olan ilgi inanılmaz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, 1st position, takes the chequered flag to the delight of his team on the pit wall

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images