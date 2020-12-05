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Formula 1 / Son dakika

Fittipaldi: "Harika bir deneyimdi!"

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Fittipaldi: "Harika bir deneyimdi!"
Ekleyen:
, Editör

Pietro Fittipaldi, Haas'la katıldığı cuma antrenmanlarının ardından bunun kendisi için harika bir deneyim olduğunu belirtti.

Bu hafta sonu Romain Grosjean'ın yerine Haas'la piste çıkan Pietro Fittipaldi, iyi bir cuma gününü geride bıraktı.

Brezilyalı pilot, orta bölümdeki zorlu kısma rağmen hatasız bir sürüş çıkardı ve her iki seansı da herhangi bir olaya karışmadan tamamladı.

 Haas geride kaldığı için performans olarak görüde kalan genç sürücü, takım arkadaşı Kevin Magnussen'den 0.3 saniye daha yavaştı.

Seansın ardından konuşan Brezilyalı pilot, "Bugün benim için harika bir gündü. Takım, araca ve tüm prosedürlere alışmam için bana çok yardımcı oldu."

"Tek turda kendimi iyi hissettim ve pit stoplarda odaklandım çünkü pite girdiğinizde yapmanız gereken pek çok farklı şey var. Kendimi çok rahat hissettim, yaklaşık bir yıldır bir Haas aracını sürmemiştim, bu yüzden ilk antrenman seansında sakin olmaya çalıştım ve ikinci antrenman seansında tempo yükseltmeye başladım, çünkü kendimi rekabetçi hissettim."

"Yarın bir adım daha atacağız ve hem sıralama turlarında hem de pazar günkü yarışta daha fazla ilerleme kaydedeceğiz. Şimdi her şey birlikte öğrenmek ve hızlanmakla ilgili." dedi.

Kevin Magnussen de genç sürücüden övgüyle bahsetti: "Pietro'nun (Fittipaldi) bugün gerçekten iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Umarım keyif almıştır, çabucak hızlandı."

Danimarkalı pilot sonra kendi seansıyla ilgili şöyle konuştu: "Eh, kesinlikle çok fazla trafiğe sahip çok kısa bir pist. Aynı zamanda çok dar, çok engebe var. Kesinlikle zorlu bir pist."

"Ne yazık ki ne normal pistte ne de bu yeni pistte hızlı değiliz. Ayrıca aracın dengesi üzerinde çalışmalıyız. Yani yavaş olduğumuz düzlüklerde değil, virajlarda da gelişmeliyiz."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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