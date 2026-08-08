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Formula 1

Fittipaldi: "Hamilton'ın şampiyonluk mücadelesi vermesini çok isterim"

İki kez Formula 1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, Lewis Hamilton'ın sezonun ikinci yarısında ciddi bir şampiyonluk mücadelesi verebileceğine inanıyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lewis Hamilton şu anda şampiyonada ikinci sırada yer alıyor ve sezonun geride kalan lider Kimi Antonelli'nin 50 puan gerisinde bulunuyor.

Geride kalan 11 yarıştan birinde ise yedi kez dünya şampiyonu Hamilton zafere ulaştı. Britanyalı pilot, Barselona-Katalonya Grand Prix'sinde Ferrari ile ilk galibiyetini alarak uzun süren bekleyişine son verdi.

Bu sezon, Hamilton'ın tartışmalı 2021 sezonundan bu yana tarihte eşi görülmemiş sekizinci pilotlar şampiyonluğunu kazanmak için yakaladığı en büyük fırsat olarak öne çıkıyor. Ferrari de bu hedef doğrultusunda geliştirme çalışmalarında frene basmayı düşünmüyor.

Emerson Fittipaldi

Emerson Fittipaldi

Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

İtalyan ekip agresif güncelleme stratejisini sürdürmeyi planlarken Emerson Fittipaldi, deneyimli pilotun şampiyonluk için Mercedes'e meydan okumasını görmek istiyor.

Fittipaldi, Formula 1'in resmi internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Lewis'in şampiyonluk için mücadele etmesini gerçekten umuyorum. Lewis ve Ferrari'nin daha güçlü bir şekilde performans gösterip Mercedes'le mücadele ettiğini görmek son derece iyi olur."

"Umarım bunu başarırlar. Ferrari takım patronu Fred Vasseur'e büyük saygı duyuyorum. A1 Team Brazil'in sahibi olduğum dönemde Fred ve ART Grand Prix ekibi takımımızı yönetmişti ve harika bir iş çıkarmıştı."

"O iyi bir insan, gerçekten üst düzey biri. Artık İtalyanları da iyi tanıdığını düşünüyorum! Dolayısıyla sezonun ikinci yarısı güzel geçmeli."

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