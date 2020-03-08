Fittipaldi: "Hamilton'ın önünde uzun yıllar var"

Lewis Hamilton, 2007'den bu yana 13 yıldır Formula 1'de yarışıyor ve son altı yılda beş şampiyonluk almayı başardı.

İngiliz pilot, McLaren ve Mercedes'le toplam 84 galibiyet, 88 pole pozisyonu, 47 en hızlı tur, 151 podyum ve 3.431 puan kazandı.

Sezon sonunda Mercedes'le sözleşmesi bitecek altı kez dünya şampiyonunun ne yapacağı belirsizliğini korusa da, eski F1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi'ye göre önünde oldukça uzun yıllar var.

Fittipaldi, “Lewis, Formula 1 tarihinin en iyilerinden biri olmak için tüm özelliklere sahip."

"Bence fiziksel, zihinsel ve ruhsal anlamda Michael Schumacher'in tüm rekorlarını kırabilecek potansiyeli var. Lewis eski motivasyonunu, kazanma arzusunu ve spor sevgisini korursa, şampiyonluk kazanmaya devam edebilir."

"Uzun yıllar kendinizi maksimum seviyede tutmak zor, ama kesinlikle yapılabilir. Indy'deki son iki sezonumda, 48 ve 49 yaşındayken, yirmi yaşındaki çocuklara karşı yarıştım. Son zaferimi 48 yaşında kazandım ve o zamanlar 21 yaşında olan Jacques Villeneuve'yi yendim."

"Lewis'in önünde uzun yıllar var. Eğer kendini formda tutabilirse, 40 yaşına gelse de ​​fiziksel ve zihinsel olarak son derece rekabetçi olabilir." dedi.