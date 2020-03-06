Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
98 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
231 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
238 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
252 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
265 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Fittipaldi: "Hamilton sadece bir şey istiyor, o da kazanmak"

paylaşım
yorumlar
Fittipaldi: "Hamilton sadece bir şey istiyor, o da kazanmak"
Ekleyen:
, Editör
6 Mar 2020 12:25

Formula 1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, Lewis Hamilton'ın F1'deki tek hedefinin yarış kazanmak olduğunu söyledi.

Hamilton'un Mercedes ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor ve bununla beraber, İngiliz sürücünün Ferrari'ye olan ilgisiyle ilgili söylentiler var.

İki kez dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, Hamilton'ın yeni bir mücadelede yer almak ve başka bir üst seviye takımda şampiyonluk için yarışmak isteyeceğini umuyor.

Fittipaldi, “Hamilton'ı başka bir üst seviye takımda görmek istiyorum. Eğer orada yeniden şampiyonluğu kazanırsa, başarılarını mükemmel bir şekilde tamamlayacak ve bu deneyim onu harika bir yarışçı yapacak."

"İstatistikler yalan söylemez. Eminim ki Lewis daha çok zafer kazanacak ve tarihi yeniden yazacak. Skorlar, herhangi bir sporda öne çıkan ana ögedir. Önemli olan bu ve bence Lewis tüm mevcut skorları alaşağı edebilir. O gayet zinde ve devam etmeye de kararlı."

"Bu seviyedeki Formula 1'i konuştuğunuzda, bahsi geçen her sürücünün motivasyona ihtiyacı vardır ve her sürücünün mutlaka başarılı olma arzusu olmalıdır. Lewis'te bunların hepsi var. O, psikolojik olarak çok ısrarcı ve en önemlisi sadece tek bir şey istiyor, o da kazanmak. Ayrıca, bütün bu kazanma arzusuna rağmen hala yarışmaktan hoşlanıyor ve yaptığı şey ona keyif veriyor." dedi.

Alakalı video

Sonraki haber
Leclerc: "Vettel'in kalması iyi olur, fakat giderse de problem değil"

Önceki haber

Leclerc: "Vettel'in kalması iyi olur, fakat giderse de problem değil"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör İnci Beğen

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
6 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
18:00
12:00
FP2
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
22:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
20:00
14:00
Sıralama
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
17:00
Yarış
Cmt 14 Mar
Paz 15 Mar
22:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Mercedes, Ferrari motorundaki durumu en başından beri biliyordu"

2s
2
Formula 1

Leclerc: "Vettel'in kalması iyi olur, fakat giderse de problem değil"

1s
3
Formula 1

Fittipaldi: "Hamilton sadece bir şey istiyor, o da kazanmak"

25dk
4
Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

5
Formula 1

"Ferrari-FIA'ya açılan davanın başarılı olma şansı çok az"

3s

Son Videolar

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış 01:10
Formula 1

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur 01:31
Formula 1

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur

Hanoi pistine yukarıdan bir bakış 00:45
Formula 1

Hanoi pistine yukarıdan bir bakış

Haas, 2020 sonunda F1'den ayrılabilir! 07:07
Formula 1

Haas, 2020 sonunda F1'den ayrılabilir!

2020 Formula 1 sezonu, Hollanda GP ile başlayabilir 08:04
Formula 1

2020 Formula 1 sezonu, Hollanda GP ile başlayabilir

Son Haberler

Fittipaldi: "Hamilton sadece bir şey istiyor, o da kazanmak"
F1

Fittipaldi: "Hamilton sadece bir şey istiyor, o da kazanmak"

Leclerc: "Vettel'in kalması iyi olur, fakat giderse de problem değil"
F1

Leclerc: "Vettel'in kalması iyi olur, fakat giderse de problem değil"

"Mercedes, Ferrari motorundaki durumu en başından beri biliyordu"
F1

"Mercedes, Ferrari motorundaki durumu en başından beri biliyordu"

"Ferrari-FIA'ya açılan davanın başarılı olma şansı çok az"
F1

"Ferrari-FIA'ya açılan davanın başarılı olma şansı çok az"

Luca Colajanni, Ferrari'ye geri dönmeye hazırlanıyor
F1

Luca Colajanni, Ferrari'ye geri dönmeye hazırlanıyor

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar - 15 Mar
Biletler
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.