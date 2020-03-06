Fittipaldi: "Hamilton sadece bir şey istiyor, o da kazanmak"
Formula 1 dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, Lewis Hamilton'ın F1'deki tek hedefinin yarış kazanmak olduğunu söyledi.
Hamilton'un Mercedes ile sözleşmesi yıl sonunda sona eriyor ve bununla beraber, İngiliz sürücünün Ferrari'ye olan ilgisiyle ilgili söylentiler var.
İki kez dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, Hamilton'ın yeni bir mücadelede yer almak ve başka bir üst seviye takımda şampiyonluk için yarışmak isteyeceğini umuyor.
Fittipaldi, “Hamilton'ı başka bir üst seviye takımda görmek istiyorum. Eğer orada yeniden şampiyonluğu kazanırsa, başarılarını mükemmel bir şekilde tamamlayacak ve bu deneyim onu harika bir yarışçı yapacak."
"İstatistikler yalan söylemez. Eminim ki Lewis daha çok zafer kazanacak ve tarihi yeniden yazacak. Skorlar, herhangi bir sporda öne çıkan ana ögedir. Önemli olan bu ve bence Lewis tüm mevcut skorları alaşağı edebilir. O gayet zinde ve devam etmeye de kararlı."
"Bu seviyedeki Formula 1'i konuştuğunuzda, bahsi geçen her sürücünün motivasyona ihtiyacı vardır ve her sürücünün mutlaka başarılı olma arzusu olmalıdır. Lewis'te bunların hepsi var. O, psikolojik olarak çok ısrarcı ve en önemlisi sadece tek bir şey istiyor, o da kazanmak. Ayrıca, bütün bu kazanma arzusuna rağmen hala yarışmaktan hoşlanıyor ve yaptığı şey ona keyif veriyor." dedi.
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Fittipaldi: "Hamilton sadece bir şey istiyor, o da kazanmak"
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