Fittipaldi: "Hamilton, Formula 1'i çok iyi temsil ediyor"

Lewis Hamilton, Austin'de gerçekleştirilen yarışı ikinci sırada bitirmeyi başardı ve altıncı pilotlar dünya şampiyonluğunu kazandı. ,

İki kez dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, Hamilton'ın en iyisi olup olmadığını bilmediğini, fakat Formula 1'i çok iyi temsil ettiğini dile getirdi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Fittipaldi, “En iyisi olup olmadığını bilmiyorum. Ancak üst düzey bir pilot ve sporun elçisi olarak üstlendiği görev gerçekten çok önemli. Çok iyi bir rol oynuyor."

"Lewis olağanüstü bir insan, yeni taraftarların dikkatini çekebiliyor. Yakın zamanda Formula 1 ile ilgilenmemiş olsalar bile insanların ilgisini çekebilecek bir karakter."

"Mesela kızım Victoria'yı buna örnek gösterebilirim. F1 yarışlarını izlemeye başladı ve 'Baba, Hamilton ile fotoğraf çektirmek istiyorum' dedi."

"Lewis sıradan bir aileden geliyor ancak adanmışlığı ve azmi sayesinde zirveye ulaştı. Einstein şöyle diyor: 'Başarı %20 yeteneğe bağlıdır. Gerisi adanmışlık, özverili olmak ve fedakarlıkla ilgilidir' Hamilton'ın durumu tam olarak bu." dedi.

72 yaşındaki efsane pilot, Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc arasındaki mücadele hakkında da görüşlerini söyledi.

"Her ikisi de mükemmel pilotlar. Sebastian hâlâ çok hızlı ve Charles gerçekten çok yetenekli. Ferrari'nin sürücü kadrosu takımı sadece daha iyi hale getirebilir ve bence bu nedenle Ferrari 2019'da ilerleme kaydetti."

"Ferrari'nin bu sayede gelecek yıl mükemmel bir hıza sahip olacağını düşünüyorum. Eğer motorda sahip oldukları avantaj devam ederse, bana göre Mercedes'in onları yenmesi son derece zor olacak."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, climbs out of his car on the grid

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images