Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Fittipaldi: "Hamilton, Formula 1'i çok iyi temsil ediyor"

paylaşım
yorumlar
Fittipaldi: "Hamilton, Formula 1'i çok iyi temsil ediyor"
Ekleyen:
, Editör
12 Kas 2019 05:40

Emerson Fittipaldi, Lewis Hamilton'ın Formula 1'i dünyada çok iyi şekilde temsil ettiğini söyledi.

Lewis Hamilton, Austin'de gerçekleştirilen yarışı ikinci sırada bitirmeyi başardı ve altıncı pilotlar dünya şampiyonluğunu kazandı. , 

İki kez dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, Hamilton'ın en iyisi olup olmadığını bilmediğini, fakat Formula 1'i çok iyi temsil ettiğini dile getirdi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Fittipaldi, “En iyisi olup olmadığını bilmiyorum. Ancak üst düzey bir pilot ve sporun elçisi olarak üstlendiği görev gerçekten çok önemli. Çok iyi bir rol oynuyor."

"Lewis olağanüstü bir insan, yeni taraftarların dikkatini çekebiliyor. Yakın zamanda Formula 1 ile ilgilenmemiş olsalar bile insanların ilgisini çekebilecek bir karakter."

"Mesela kızım Victoria'yı buna örnek gösterebilirim. F1 yarışlarını izlemeye başladı ve 'Baba, Hamilton ile fotoğraf çektirmek istiyorum' dedi."

"Lewis sıradan bir aileden geliyor ancak adanmışlığı ve azmi sayesinde zirveye ulaştı. Einstein şöyle diyor: 'Başarı %20 yeteneğe bağlıdır. Gerisi adanmışlık, özverili olmak ve fedakarlıkla ilgilidir' Hamilton'ın durumu tam olarak bu." dedi.

72 yaşındaki efsane pilot, Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc arasındaki mücadele hakkında da görüşlerini söyledi.

"Her ikisi de mükemmel pilotlar. Sebastian hâlâ çok hızlı ve Charles gerçekten çok yetenekli. Ferrari'nin sürücü kadrosu takımı sadece daha iyi hale getirebilir ve bence bu nedenle Ferrari 2019'da ilerleme kaydetti."

"Ferrari'nin bu sayede gelecek yıl mükemmel bir hıza sahip olacağını düşünüyorum. Eğer motorda sahip oldukları avantaj devam ederse, bana göre  Mercedes'in onları yenmesi son derece zor olacak." 

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, climbs out of his car on the grid

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, climbs out of his car on the grid

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sonraki haber
Schumacher, 2020'de F1'de yarışmayacağından emin

Önceki haber

Schumacher, 2020'de F1'de yarışmayacağından emin

Sonraki haber

Ricciardo: "Kendime üzülmemin faydası yok"

Ricciardo: "Kendime üzülmemin faydası yok"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

4
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

5
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.