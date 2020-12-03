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Formula 1 / Son dakika

Fittipaldi: "Hafta sonundan keyif almaya çalışacağım"

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Fittipaldi: "Hafta sonundan keyif almaya çalışacağım"
Ekleyen:
, Editör

Emerson Fittipaldi'nin torunu Pietro Fittipaldi, bu hafta sonu katılacağı ilk F1 yarışından zevk almaya odaklanacağını söyledi.

Pietro Fittipaldi, Sakhir Grand Prix'siyle birlikte ilk kez Formula 1'de yarışmaya başlayacak.

İki kez dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi'nin torunu, hafta sonundan önce dedesiyle görüştüğünü ve kendisine tavsiyelerde bulunduğunu söyledi.

Fittipaldi, “Yaklaşan ilk yarışımdan çok memnunum. Dört yaşında kartingde yarışmaya başladığımdan beri Formula 1'in hayalini kurdum. Şimdi gerçek oldu."

"Elbette ilk yarışıma, geçirdiği büyük kazadan kollarındaki ve bacaklarındaki yanıklarla kurtulduğu için çok şanslı olan Romain'in bu kazasıyla çıkıyorum. Onun araçtan inmeyi başarması gerçek bir mucizeydi."

"Yine de bu fırsattan dolayı çok mutluyum ve takıma, bana inandıkları için teşekkür ediyorum. Yarın piste çıkmak için sabırsızlanıyorum."

"Emerson'dan, amcam Christian ve Max Papis'ten bazı tavsiyeler aldım. Hepsinin bana söylediği ilk şey eğlenmek oldu. Çünkü böyle bir fırsat sadece bir kez gelir. Anın tadını çıkarmamı, adım adım ilerlememi ve gaz pedalına sonuna kadar basmamı söylediler."

"Sadece sakin kalmam gerekiyor. Bence bu benim için en önemli şey. Sadece sakin kalmalıyım,  her şeyi adım adım yapmalı ve antrenmanlardan sıralama turlarına kadar tempomu artırmalıyım. Kilit nokta bu olacak."

"Araç ile ilgili bazı şeyleri öğrenmem gerekiyor. Mühendislerle üzerinde çalıştığım şey bu. Ama bunun dışında bilirsiniz, sadece aracı sürmek ve sonra bir ritim yakalamak gerekiyor."

"Bu aracı en son kullandığımdan bu yana yaklaşık bir yıl geçti. Geçen yıl aracı pek çok kez kullanma fırsatım oldu, sanırım Haas ile yaklaşık altı ya da yedi test günüm vardı."

"Fiziksel olarak formda kalmaya çalışıyorum. Ancak spor salonunda Formula 1 aracında sahip olduğunuz G kuvvetlerini simüle etmek zor, neredeyse imkansız. Boynunuzu, vücudunuzun üstünü formda tutmaya çalışabilirsiniz. Ama günün sonunda, yapabileceğiniz en iyi şey aracı kullanmaktır. Bir yıldır bu araçları sürmüyorum. "

"Bu yüzden Cuma günü vücudumda biraz şok etkisi olacağını biliyorum. Ama bunu bir şekilde yöneteceğiz. Ve iyi olacağımızdan eminim." dedi.

 
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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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