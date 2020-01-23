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Formula 1 / Son dakika

Fittipaldi, Haas’ın yedek pilotu olabilir

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Fittipaldi, Haas’ın yedek pilotu olabilir
23 Oca 2020 07:20

Emerson Fittipaldi’nin torunu Pietro Fittipaldi, 2020'de Haas’ın yedek pilotu olacak gibi görünüyor.

Haas’ta Pietro Fittipaldi, son iki yıllık süreçte birlikte çalışıyorlardı ve genç pilot genel olarak simülatör pilotluğu rolüne odaklanmıştı.

Simülatörde geçirdiği yılın ardından gelecek yıl Japonya Super Formula serisine dönecek olacak Brezilyalı pilot, Haas ile devam etmek istediğini ancak daha büyük bir görev üstlenmek istediğini söylüyordu.

F1 efsanesi Emerson Fittipaldi'nin torunu, “Haas ile devam edersem, daha büyük bir rol almak istiyorum” demişti.

Kevin Magnussen’in ülkesi olan Danimarka’nın ünlü BT gazetesi, Fittipaldi ile yeni anlaşmasının yapıldığını iddia etti.

Buna göre Fittipaldi artık takımın resmî yedek pilotu olacak ve her yarışa gidecek.

Takım normalde bu görev için Robert Kubica’yı seçmişti ancak Polonyalı pilot tercihini Alfa Romeo’dan yana kullandı.

Öte yandan Rich Energy ile yollarını ayıran Haas’ın altı-siyah rengi bırakması bekleniyor

Haas’ın 2020 renk düzeni hakkında konuşan Haas sözcüsü, “Beklemeniz ve görmeniz gerekecek.” dedi.

Çeviri: İnci Beğen

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