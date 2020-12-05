Fittipaldi grid cezası aldı

Pietro Fittipaldi bu hafta sonu Haas'ta Romain Grosjean'ın yerini alarak kariyerinin ilk Formula 1 yarışına çıkacak.

Brezilyalı pilot, antrenmanlarda iyi bir performans ortaya koymayı başarmış ve hatasız bir sürüş çıkarmıştı.

Ancak bugün sabah FIA tarafından yapılan açıklamada, Fittipaldi'nin yeni ünitelere geçtiği için grid cezası aldığı duyuruldu.

Fittipaldi bu hafta sonu yeni bir kontrol elektroniğine ve enerji depolama ünitesine geçiş yaptı.

Bu, izin verilen sınırı aştığı ve toplamda 20 sıra grid cezası alacağı anlamına geliyor. Bundan ötürü de yarışa en geriden başlayacak.

Bu yıl daha önce George Russell da motor değiştirdiği için grid cezası almıştı.