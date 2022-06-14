Fittipaldi: "Ferrari sorunu çözecektir fakat önemli olan ne zaman yapacakları"

Ferrari için oldukça kötü geçen Azerbaycan GP'de, İtalyan üreticinin motorunu kullanan dört isim yolda kalmıştı.

Fittipaldi, Vegas Insider ile yaptığı röportajda, güç ünitesinde bariz bir sorun olduğunun apaçık ortada olduğunu söyledi.

Fittipaldi şöyle dedi: "Ferrari'nin kesinlikle bir sorunu var gibi görünüyor."

"Güç ünitesinde bir problem var. Motordan mı, turbodan mı yoksa elektrik sisteminden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama dumana bakılırsa motorda bir şeyler bozuluyor gibi görünüyor."

"Yarış esnasında dört Ferrari motorlu araç yolda kaldı."

"Önlerinde çok fazla zaman da yok çünkü birkaç gün sonra Montreal yarışı yapılacak."

"Olumlu tarafta Ferrari, oldukça güçlü görünüyor ve Leclerc çok iyi bir iş çıkarıyor. Kesinlikle en hızlı araç onlarda fakat bir sorun yaşıyorlar."

"Sporun lehine olacağı için umarım Ferrari sorunu bulur çünkü bu yıl çok rekabetçiler."

"Sorunu bulamazlarsa yazık olacak çünkü Red Bull pilotları ile girişecekleri savaş tüm şampiyonayı çok heyecanlı kılar. Aynı şey tam tersi için de geçerli."

"Ferrari'nin sahip olduğu kapasite ve teknoloji ile bu sorunu çözeceğine eminim fakat ne zaman yapacaklarını bilemeyiz. Bunun için gerekli insanlara, kapasiteye ve diğer tüm imkanlara sahipler. Buradaki soru, bunu ne zaman çözebilecekleri."

"Umarım bir çözüm bulmuşlardır. Montreal'den önce yapmaları kolay olmayacak fakat başarabileceklerini düşünüyorum."

"Montreal her zaman heyecan verici bir yarış oldu çünkü orada çok geçiş oluyor."

Kimi favori olarak gördüğü sorusuna Fittipaldi, "Bana göre Montreal'in favorisi Ferrari. Ferrari genel anlamda şimdiye kadar daha hızlı olan taraftı. Fakat Red Bull da mücadelenin içerisinde. Hızlılar ve şampiyonaya liderlik ediyorlar. Gerçekten harika bir şampiyona var." cevabını verdi.