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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Fittipaldi: "Ferrari, Austin'de çok güçlü olacak"

Emerson Fittipaldi, Amerika'daki bir sonraki yarışta Ferrari'nin oldukça güçlü olmasını ve galibiyet için savaşmasını bekliyor.

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Fittipaldi: "Ferrari, Austin'de çok güçlü olacak"
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Japonya'daki zorlu yarışın ardından sürücüler şampiyonluğunu Max Verstappen'e kaybeden İtalyan üretici, Amerika'da kazanmayı ve sezonun kalanını güçlü şekilde tamamlamayı hedefliyor.

Takım, Red Bull'un takımlar şampiyonasındaki kutlamasını da sonraki yarışlara bırakmak istiyor ancak bu kolay bir iş olmayacak.

Kalan yarışlardaki bir diğer heyecanlı savaş da, ikincilik için Sergio Perez ve Charles Leclerc arasında geçecek gibi görünüyor.

İki kez dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi, Vegas Insider'a verdiği röportajda, COTA'da güçlü bir Ferrari beklediğini söyledi.

Fittipaldi, "Bence son derece rekabetçi olacaklar."

"Eminim burada Red Bull'u yenmek için her şeyi yapacaklar, özellikle de Japonya'da ve genel olarak sezon boyunca olanlardan sonra bunu başarmak isteyecekler."

"Austin'de kazanmak Ferrari için intikam olacak." dedi.

Fittipaldi, Japonya'daki son virajda hata yapan Leclerc üzerindeki baskının çok fazla olduğunu ancak yine de hatalarından ders çıkardığını söylüyor.

"Bence her yarışta daha fazla deneyim kazanıyor. Yine de onu kolay bir yarış beklemiyor."

"Ayrıca Carlos da çok hızlı bir sürücü. Bazı hatalar yaptı ama bu da işin bir parçası."

"Sezonun son yarışlarında ve gelecek sezon çok iyi olabilir."

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