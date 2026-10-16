Formula 1

Fittipaldi: "Ferrari, 2027'de şampiyonluğu kazanabilir"

Emerson Fittipaldi, Ferrari'nin lastik yönetiminde ilerleme kaydettiğini belirterek takımın 2027'de şampiyonluk için güçlü bir fırsata sahip olacağına inanıyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 16 Eki 2026 15:00

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Emerson Fittipaldi

Fotoğraf: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Emerson Fittipaldi, 1972'de Lotus, 1974'te ise McLaren ile dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı. Kariyerini kendi takımı Copersucar'da tamamlayan Brezilyalı sürücü, hiçbir zaman Ferrari adına yarışmadı.

Maranello merkezli takım hakkında konuşan Fittipaldi, Lewis Hamilton'ın 2025 sezonunda yaşadığı zorlukları geride bırakarak 2026'da yeniden rekabetçi bir tablo sergilemesinden memnun. İki kez dünya şampiyonu, yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton'ın Ferrari'deki ilk sezonunda aldığı eleştirilerin ise haksız olduğunu düşünüyor.

Betway'e konuşan Fittipaldi, "Geçen yıl insanların Hamilton'ın Ferrari'deki ilk sezonunu eleştirmesini duymak beni gerçekten çok rahatsız etti."

"Her sürücü bir gün Ferrari için yarışmanın hayalini kurar, ben de Ayrton Senna ve Nelson Piquet gibi Ferrari'de yarışmak isterdim.

"Ferrari'ye geçme fırsatı kendisine sunulduğunda Hamilton'ın yeni bir meydan okumayı kabul etmesi harika bir karardı. Geçen yıl takımı tanımak için süreye ihtiyacı vardı, bu yıl ise hâlâ ne kadar rekabetçi olduğunu gösteriyor. Tüm yeteneğini ortaya koyduğunu görmek beni çok mutlu ediyor." dedi.

Ferrari'nin geleceğine ilişkin iyimser konuşan Fittipaldi, 2027 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verebileceğine inandığını da vurguladı.

Fittipaldi, sözlerini şöyle tamamladı: “Gelecek yıl Ferrari'nin şampiyonluğu kazanmak için iyi fırsatları olacak, bundan hiç şüphem yok. Lastik yönetimi konusunda kesinlikle geliştiler."

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

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