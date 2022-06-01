Fittipaldi: "F1, IndyCar tarzı pit stoplara geçmeli"

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Monako Grand Prix'si, geçişin zor olmasından ötürü stratejinin ve pit stopların galibiyet savaşı üzerinde belirleyici bir faktör olduğu yarışlar arasında yer alıyor.

Charles Leclerc, geçen hafta sonu yarışın başlangıcında lider gitse de, pit stoplarda üç sıra kaybederek dördüncü sıraya geriledi.

Leclerc, ikinci pit stopu için pite çağrıldığında, Carlos Sainz pit stop gerçekleştiriyordu ve bir süre bu pit stopun yapılmasını beklemek zorunda kaldı. Bu da kendisi için değerli saniyelere mâl oldu.

Çifte dünya şampiyonu Emerson Fittipaldi'ye göre F1, böyle durumların önüne geçmek adına IndyCar ile aynı yönteme geçebilir.

IndyCar'da tüm sürücülerin pitlerde kendi yeri var ve böylece takım arkadaşlarıyla aynı anda pite gelebiliyorlar.

Fittipaldi, VegasInsider'a şöyle dedi: "İki aracı olan bir takımın pit stop için sadece bir yere sahip olması bana tuhaf geliyor."

"Benim dönemimde IndyCar'da, her aracın pitlerde kendi yeri vardı."

"Carlos Sainz pite gelmişti ve takım o anda Charles Leclerc'in de pite gelmesini istedi."

"Ancak onun bu kadar yakın olduğunu fark etmediler ve pite girdiğinde aralarının çok yakın olduğunu anladılar. Bu yüzden de Charles'tan yolda kalmasını istediler."

"Böyle şeyler olabiliyor. Teorik olarak takımların F1 araçlarını durdurabilecekleri iki yere ihtiyacı var, eğer durum böyleyse bu tarz bir problem yaşamazsınız."

"F1'de mevcut sistemin kullanıldığını biliyorum ve buna saygı duyuyorum ama iki araç aynı anda pite geldiğinde böyle şeyler olabiliyor. Bu da bir probleme yol açıyor."

Perez kariyerinin en iyi galibiyetini aldı

Sergio Perez, Ferrari'nin stratejik hatalarından faydalandı ve kariyerinin ilk Monako GP zaferine ulaştı.

Ancak Fittipaldi, Meksikalı sürücünün bu zaferi sonuna kadar hak ettiğine inanıyor.

Fittipaldi, "Sergio Perez'i tebrik etmek istiyorum çünkü bu hafta sonu Monako'nun efendisiydi."

"Antrenmanlarda, sıralama turlarında ve yarışta hızlıydı. Yarışı muazzam bir baskı altında kazandı ve hiç hata yapmadı."

"Checo'nun kariyerinin en iyi galibiyetiydi. Meksika için harika bir galibiyet. Latin Amerika için de iyi bir haber."

"Şu anda F1'de Latin Amerika'dan sadece bir sürücü var, eskiden beş ya da altı tane vardı. Şimdi hepimiz Checo Perez'e güveniyoruz ve o da harika bir iş çıkardı." dedi.