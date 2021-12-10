Fittipaldi: "Bu şampiyonluk savaşı benimkine çok benziyor"

Formula 1 tarihinde ikinci kez iki pilot son yarışa aynı puanlarla gidiyor. Bitime bir yarış kala Max Verstappen ve Lewis Hamilton aynı puanlara sahipler, bu yüzden Abu Dhabi'de epey keyifli bir savaş olacak.

Tarihte bunun yaşandığı son yıl, Emerson Fittipaldi ve Clay Regazzoni'nin aynı puanla son yarışa girdiği 1972 yılıydı. O yıl şampiyon McLaren adına yarışan Fittipaldi olmuştu.

Fittipaldi şöyle konuştu: "Bu, benimkisine çok benzeyen süper rekabetçi bir şampiyonluk savaşı. Fakat o dönem savaş McLaren'ım ve Ferrari arasındaydı."

"Kanada'dan Watkins Glen'e, Regazzoni ile eşit puanlarla geldim. F1'in tüm tarihinde, aynı şeyin sadece ikinci kez gerçekleşmesini inanılmaz buluyorum. Max, Lewis ve iki takım arasındaki baskı günden güne artıyor."

"O dönem gerginliği her şeyimle hissetmiştim. Gerginlik beni yiyip bitiriyordu, yarıştan önceki gece sadece üç saat uyuyabildim, ki bu hayatım boyunca böyle olduğu tek zamandı. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım."

"Açıkçası Clay ve ben hiç bu tarz (Hamilton-Verstappen) bir rekabet yaşamadık, birbirimize hep saygılıydık. Fakat Amerika'daki yarışta önce o ve ben, onun veya benim mekanikerlerim, hiç kimse birbirinin yüzüne bakmıyordu."

"Onların savaşına gelirsek, Hamilton daha fazla deneyime sahip olan taraf. Fakat Max, bu yıl Red Bull'la daha fazla yarışı önde bitirdi ve bu bir tesadüf değil."

"Onların kendine has tarzları var ama çok yetenekliler. Sonuç olarak iyi olan kazansın diyorum."

Hamilton'ın kazanması halinde kendisi için en iyi sürücü olup olmayacağı sorusuna Fittipaldi, "Lewis inanılmaz yetenekli olan harika bir sürücü. Fakat her dönem farklıdır ve biz Brezilyalılar için en büyüğü her zaman ve sadece Ayrton Senna'dır." yanıtını verdi.

Emerson Fittipaldi, McLaren podyumda ikinci dünya şampiyonluğunu kutluyor Fotoğraf: Sutton Images